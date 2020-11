Der deutsch-kroatische mit Platin ausgezeichnete Produzent Topic und der schwedische Singer-Songwriter A7S tun sich für ihren neuen Hit „Why Do You Lie To Me“ mit dem US Rapper Lil Baby zusammen.

Der Grammy nominierte Lil Baby zählt zu den meist gefeierten Rappern weltweit. Im letzten Jahr hat sich Lil Baby mit nahezu 20 Milliarden Streams zum meist gestreamten Künstler in Amerika entwickelt. Seine neueste Veröffentlichung „My Turn“ hielt sich 5 Wochen lang auf Platz 1 der Billboard Charts – länger als jeder andere Release in 2020.

Zusätzlich traf seine Single „The Bigger Picture“ inmitten von Wut und Frust über die Todesfälle und Gewalttaten gegen Schwarze direkt ins Herz Amerikas und wurde zur Hymne des Augenblicks, oder wie der Rolling Stone es beschrieb, „der Song half dabei, eine neue Vision für Amerika zu prägen“.

Beladen mit mitreißenden Melodien und seinen unverkennbaren soften Synth-Klavierakkorden, stellt Topics neuer Track den für ihn charakteristischen „Melancholic Dance Music“-Style zur Schau. Nebst der gefühlvollen Vocal-Performance von A7S, hat sich Topic Lil Baby mit an Bord geholt, der mit seinem rauen Rap-Style dem Song den letzten Schliff verpasst. Perfekt gewappnet, um an seine vorherigen Erfolge anzuknüpfen, steht „Why Do You Lie To Me“ schon in der Startbahn um der nächste große Hit zu werden.

Über seine neue Single sagt Topic selbst: „Nachdem man einen globalen Hit hingelegt hat, kann man leicht das Gefühl haben, die Augen der Welt wären auf einen gerichtet was die nächste Single angeht. Ich persönlich möchte einfach hochqualitative Musik kreieren, welche die Leute genießen können. Ich hab mich für diese Single mit A7S zusammengetan und einen so großartigen Künstler wie Lil Baby als Feature dabei zu haben rundet das ganze perfekt ab. Der Track lag schon einige Zeit auf meinem Tisch, aber irgendwas hatte bisher gefehlt. Er gibt dem Ganzen genau den Hauch, der noch gefehlt hat.“

Nachdem er die Charts in Österreich, Australien und seiner Heimat Deutschland bereits erfolgreich erobert hatte, katapultierte sich Topic 2019 mit seiner Hitsingle „Breaking Me“ gemeinsam mit A7S, dem Kollaborateur seines Vertrauens, in den globalen Fokus. Nach seinem viralen Erfolg auf Tiktok führte der Track diverse nationale und internationale Charts an, darunter die Top 5 der offiziellen UK Single Charts und die Billboard Top 100. Darüber hinaus wurde er in Australien, Belgien, Brasilien, Finnland, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Neuseeland und Großbritannien mit Gold ausgezeichnet. Außerdem erreichte „Breaking Me“ in Kanada, Irland, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Schweden und Deutschland Platinstatus, in der Schweiz sogar Doppelplatin.

Auch für den aufstrebenden schwedischen Sänger und Songwriter A7S (Alexander Tidebrink) ist Erfolg kein Fremdwort. A7S, der ebenfalls mächtig Lob für „Breaking Me“ mit geerntet hat, kann über 500 Millionen Streams vorweisen. In Anbetracht der Tatsache, dass er beim Songwriting großen Fokus auf Melodien legt, wird deutlich, wieso Topic sich einmal mehr mit dem schwedischen Künstler zusammentun wollte.

Bereit um die Tanzflächen als nächste Hymne zu erobern, ist „Why Do You Lie To Me“ eine beispielhafte Darstellung von Topics Produktionstalent. Es ist keine Frage, dass der Produzent großes vor hat und es sieht auch nicht so aus, als würde er in absehbarer Zeit einen Gang runterschalten.