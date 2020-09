Nach der Absage der Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr und der Beendigung der Umtauschphase, haben bereits über 130.000 Fans ihre Tickets auf die 2021er Edition der Zwillingsfestivals übertragen. Damit ist ein Großteil der Festivaltickets bereits vergriffen. Der Vorverkauf für das Restkontingent startet ab heute, 25.09.2020, um 15:00 Uhr.

Die aktuelle Bandwelle präsentiert den Fans zudem zahlreiche weitere Top-Acts, die vom 11. bis 13. Juni 2021 am Nürburgring und in Nürnberg an den Start gehen.

Neu dabei sind (in alphabetischer Reihenfolge):

A Day To Remember, Baroness, Black Veil Brides, Boston Manor, Boys Noize, Bush, Code Orange, Creeper, Daughtry, Devin Townsend, Digitalism, Donna Missal, Fire From The Gods, Gojira, Jan Delay & Disko No. 1, Kafvka, KC Rebell & Summer Cem, Kodaline, Mastodon, Of Mice & Men, Poppy, RIN, Schmutzki, Seasick Steve, Spiritbox, TEMPT, The Pretty Reckless, Wage War, You Me at Six, Yungblud und Zugezogen Maskulin.

Bereits zuvor hatten System Of A Down, Green Day, Volbeat, Billy Talent, Broilers, Korn, Deftones, Fall Out Boy, The Offspring, Rea Gravey, Weezer, Bilderbuch, Powerwolf, Airbourne, NF, Alan Walker, Trettmann, Royal Republic, The Distillers und SSIO ihre Teilnahme bei den Festivals am Nürburgring und in Nürnberg bestätigt.

Bei Rock am Ring sind die Festivaltickets und Camping- und Parkingtickets getrennt und unabhängig voneinander zu erwerben. Das Weekend Festival Ticket kostet in der aktuellen Preisstufe 209,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Die Camping- und Parkingtickets (General Camping) sind zu einem Preis ab 50,00 Euro inkl. VVK-Gebühr erhältlich.

Bei Rock im Park beträgt der Preis eines Kombitickets (Weekend Festival Ticket inkl. General Camping & Parking) 259,00 Euro inkl. VVK-Gebühr.

Weitere detaillierte Informationen rund um Rock am Ring unter www.rock-am-ring.com.