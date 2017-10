QUELLE » promotion werft

Eine eingängig pulsierende Bassline, fette, pumpende HipHop-Beats, lebendige, jazzige Pattern und Winstons Signature Vocals machen die Musik von Winston Surfshirt zum unvergesslichsten Sound dieses Sommers. Auf “Sponge Cake“ (VÖ: 29.09.) kann die Band um Winston endlich zeigen, was in ihr steckt: Die sechs Musiker verschmelzen die stärksten Momente des Golden Age of HipHop mit den tollen Songs des klassischen Soul. Und mit seiner unnachahmlichen Stimme prägt Winston dem Sound seinen eigenen Stempel auf.

Der Opener „Juan” setzt die Grundstimmung des Albums, das Stück verschmilzt einen unwiderstehlichen Beat mit der Horn-Section, die den Sound der Band so unverkennbar macht. “Ali D” mit seinem hüpfenden Groove und dem augenzwinkernden Vocal lieben die Fans von Winston Surfshirt ganz besonders. Mit „Nowhere” wird die Band langsamer und die Stimmung ein wenig softer. Bei “About You” und „TennyFive” kommt dann der Amerikanische Rapper Eric Biddines dazu und Winstons soulige Harmonien verbinden sich mit Biddines außergewöhnlichen Rap-Stil. “On The Lock” ist ein Instrumental, das von einem tollen Groove und von Dools tiefgründigen Keys getragen wird. “Round & Round” ist der Höhepunkt des Albums. Die Band verbindet heitere Harfentöne mit komplizierten Gitarrenakkorden und unterstreicht so ihr Talent für eine bestimmte Lebendigkeit und eine klangreichen Vielfalt. Dann verabschiedet sich Winston mit Cast in Stone: Da greifen die Musiker noch einmal die die unterschiedlichen Stimmungen auf, die “Sponge Cake” zu einer so unterhaltsamen wie geschmackvollen Hörerfahrung machen.

Winston Surfshirt aus Sydney nahmen Fans und Industrie mit ihrer einzigartigen Mischung von Soul und HipHop im Sturm. Nachdem die Band mit ihrem entspannten Sound und den berauschenden Live-Shows zu einem Kultphänomen wurde, entwickelte sich aus dem Soloprojekt des Sängers/Rappers/Producers Winston Surfshirt ein sechsköpfiges Musikerkollektiv, dem sich nach und nach eine Reihe lokaler Musiker anschlossen.

Mit ihrer einzigartigen Vielseitigkeit und Spielfreude erregte die Band Aufsehen bei Block Partys, und Warehouse Gigs. Radiostation Triple J wurde bald auf die Band aufmerksam und sie entwickelte sich blitzschnell zu einem landesweiten Phänomen. Nach einer Reihe erfolgreicher Singles steht sie nun kurz davon auch in Europa und den USA bekannt zu werden.

