Am 13. Dezember 2025 gastieren ADEPT mit ihrer „Blood Covenant“ Tour in der Garage Saarbrücken. Es wird ein rockiges Fest!

Die schwedischen Metalcore-Ikonen kehren mit voller Wucht zurück auf die Bühne! Nach neun Jahren der Stille sind sie endlich wieder da – lauter, emotionaler und stärker denn je. Mit ihrem brandneuen Album „BLOOD COVENANT“ im Gepäck kündigen ADEPT ihre große Rückkehr auf die deutschen Bühnen an. Im Rahmen der gleichnamigen EU/UK TOUR 2025 bringt die schwedische Ausnahmeband ihren mitreißenden Mix aus Metalcore und Post-Hardcore im November und Dezember dieses Jahres zurück nach Deutschland. Fans von kompromisslosem Metalcore, emotionaler Tiefe und schweißtreibender Live-Energie dürfen sich dieses Comeback nicht entgehen lassen. ADEPT sind zurück – und bereit, alles niederzureißen.

Die fünfköpfige Band, steht seit jeher für intensive Liveshows, ehrliche Texte und musikalische Wucht – Eigenschaften, die ADEPT europaweit Kultstatus eingebracht haben. Frontmann Robert Ljung und seine Mitstreiter haben sich in den letzten Jahren rar gemacht, doch mit dem am 24. Oktober erscheinenden Album „BLOOD COVENANT“ und ihren Singles „Heaven“, „YOU“ und „Ignore The Sun“ melden sie sich eindrucksvoll zurück – emotional, düster und voller Energie. Produziert von Henrik Udd (Architects, Bring Me The Horizon) und mit einem druckvollen Sound versehen, zeigen sich ADEPT gereift und doch ihrer Wurzeln treu.

Semmel Concerts präsentiert: ADEPT – BLOOD COVENANT EU/UK TOUR 2025

Support: THOUSAND BELOW, OCEAN SLEEPER & HOPES DIES LAST

Dienstag, 13. Dezember 2025

Saarbrücken, Garage

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr