Aerosmith am 20. Juni in der Lanxess Arena in Köln

Aerosmith – die größte Rock´n´Roll-Band der USA – haben heute eine gigantische Europatour für das nächste Jahr angekündigt. Nach einer Reihe unglaublich erfolgreicher Shows in Südamerika werden Aerosmith mit einer der großartigsten je dagewesenen Rockshows wieder den Atlantik überqueren und zweifellos das ultimative Konzerthighlight des Jahres 2017 sein, wenn die Band auf ihrer ‚Abschieds’-Tour am 20.06.2017 in der LANXESS arena in Köln „Aero-Vederci Baby!” sagt.

Seit über 45 Jahren stehen Aerosmith für die Rock´n´Roll-Band schlechthin, die aufgrund ihrer breiten Anziehungskraft, unvergesslicher Songs und bahnbrechender Liveshows zu einer der einflussreichsten und beliebtesten Gruppen der Welt wurde.

Aerosmith sind Mitglied der Rock´n´Roll Hall of Fame und verkauften über 100 Millionen Alben, gewannen unzählige Preise (darunter vier Grammy Awards, acht American Music Awards, sechs Billboard Awards und 12 MTV Awards) und werden weltweit verehrt. In den vergangenen 45 Jahren bekamen die Mitglieder von Aerosmith – Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton und Brad Whitford – für die Alben, Singles und Videos der Band unglaubliche 95 Gold-, Platin- und Mehrfach-Platin-Auszeichnungen vom amerikanischen Verband der Musikindustrie (RIAA) – die bis dato größte Anzahl für einen US-amerikanischen Act.

Während ihrer gesamten Karriere gehörten Aerosmith zu den Besten in der Welt des Rocks. Von ihren frühen Hits wie „Dream On“, „Sweet Emotion“, „Toys In the Attic“ und „Back In The Saddle“ über das Genre-übergreifende „Walk This Way“ (Aerosmith featuring Run DMC) bis hin zu riesigen weltweiten Hits wie „Janie’s Got A Gun“, „Cryin’“, „Dude Looks Like A Lady“, „Love In An Elevator“ und „I Don’t Want To Miss A Thing“ – Aerosmith gehören zweifellos zu einer der Bands der Welt, die man gesehen haben muss.

Joe Perry – “It’s been 3 years since we have been on tour in Europe and I can speak for my brothers that we can’t wait to get over there and take it up a few notches. Last tour in South America we were running on all cylinders and I can see no reason to let up now.“

Steven Tyler – „Aerosmith just got done ripping through South America like true ambassadors of rock…The band is unstoppable right now and in Europe, we’re going to keep doing what we do best… Let The Music Do The Talking…Living On The Edge, and living to rock another day.“

Gerade haben Aerosmith eine Reihe ausverkaufter Shows in Südamerika hinter sich, bei denen sie für ihre eingefleischten Fans in Chile, Argentinien, Kolumbien, Bolivien, Brasilien, Peru und Mexiko gerockt haben. Auf ihre Rückkehr nach Europa freuen sich die Fans ebenso wie die Band. Im Rahmen der Tour Aero-Vederci Baby spielen Aerosmith am 26. Mai 2017 in München auf dem Königsplatz, am 30. Mai 2017 in Berlin auf der Waldbühne und am 20. Juni 2017 in Köln in der LANXESS arena. Neben weiteren Konzerten in Israel, Russland, Georgien, Polen, Dänemark, Schweden, Irland, Schweiz, Italien, Portugal und Spanien werden sie zusätzlich bei einigen der größten Musikfestivals der Welt auftreten, darunter Sweden Rock, das Hellfest in Frankreich und das legendäre Download Festival im englischen Donington.

