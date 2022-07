Die Afghan Whigs kündigen ihr erstes Studioalbum seit fünf Jahren “How Do You Burn?” an, das am 9. September über Royal Cream/BMG erscheinen wird. “How Do You Burn?” ist ihr insgesamt neuntes Album und folgt auf die beiden hochgelobten Alben “Do To The Beast “(2014) und “In Spades” (2017), die sie seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2012 veröffentlicht haben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 spielen The Afghan Whigs in ihrer eigenen Liga – weil sie von Anfang an auf Konventionen gepfiffen und noch nie in irgendwelche Schubladen gepasst haben. Ihr aus härterem Rock, R&B und Hip-Hop gespeister Sound passte nie zum Zeitgeist und war gerade deshalb so umwerfend: Vor dem karierten, vor allem von Grunge dominierten Hintergrund der frühen Neunziger stachen die Whigs heraus, weil sie damals eher im Anzug auftraten – und man von ihnen eher Soul-Referenzen à la Marvin Gaye erwarten konnte, anstatt sich wie der Rest der Rockwelt auf irgendwelche Riffs von Black Sabbath zu beziehen.

Und auch heute, immerhin 36 Jahre später, ist diese Band mit nichts vergleichbar – und stellt jede Logik auf den Kopf: Welcher andere Act schafft es, nach über drei Jahrzehnten die spannendsten Werke der Karriere vorzulegen? Dulli & Co. aus Ohio haben zuletzt genau das getan: 2012 meldeten sie sich nach 11-jähriger Pause zurück und legten wenig später zwei absolute Albummeilensteine vor – “Do To The Beast” (2014) und “In Spades” (2017) –, um jetzt das nächste Kapitel einzuläuten.

Die Afghan Whigs – Dulli, Curley, Nelson, Keeler und der neue Gitarrist Christopher Thorn – werden ab Ende Juli mit “How Do You Burn?” auf Deutschland-Tour gehen und dabei am 09.08. auch Station im Kölner Luxor machen.

