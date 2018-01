Alexa Feser – Zwischen den Sekunden Akustik Tour – neue Termine

Ab 16.01. ist ALEXA FESER auf Akustiktour mit dem Berliner Streichquartett „Berlin Strings“ und aufgrund der großen Nachfrage legt Alexa Feser im April 2017 mit weiteren Tourdaten nach.

Wenn Deutschland in den letzten Jahren eine neue, große weibliche Poetin gefunden hat, dann ist das ohne Frage Alexa Feser. Diese Poesie gepaart mit intelligenten Texten und hymnischen Kompositionen gibt es in dieser Kombination momentan nur einmal.

Sie spannt in ihren Songs mühelos den Bogen zwischen ganz persönlichen Geschichten und den zeitaktuellen großen Themen, die diese sich drastisch schnell verändernde Welt reflektieren. Während sie auf ihren Alben mühelos zwischen großem Pop- Sound und sparsam instrumentierten Arrangements hin und her pendelt, wird sie ihre Songs nun für eine einmalige Tour in neuen Streichquartett – Arrangements auf die Bühne bringen. In zum größten Teil bestuhlten Spielstätten und mit dem Berliner Streichquartett „Berlin Strings“ geht ALEXA FESER im Januar 2018 wieder auf eine sieben Konzerte umfassende Tournee.

Kein Wunder – wenn die Wunderfinderin ihre Songs für ein Streichquartett umarrangiert, ist die Gänsehaut vor“komponiert“. Aufgrund dieses Effekts und der großen Nachfrage, gibt Alexa Feser nun weitere Zusatzkonzerte im Rahmen ihrer Zwischen den Sekunden Akustik Tour. Im April 2018 steht sie wieder mit dem exzellenten Streichquartett „Berlin Strings“ auf der Bühne – auf sieben Bühnen, um genau zu sein. So behält ihr charmanter Tour-Untertitel „Sieben auf einen Streich präsentiert von ALEXA FESER und den Berlin Strings“ seinen Sinn.

Zwischen Den Sekunden – Akustik Tour 2018

16.01. Hamburg // Gruenspan

17.01. Köln // Kulturkirche

18.01. Oldenburg // Kulturetage

19.01. Wiesbaden // Ringkirche

21.01. Leipzig // Haus Leipzig

22.01. Dresden // Alter Schlachthof

23.01. Berlin // Passionskirche

Zusatzshows 2018:

17.04. Bremen // Schlachthof

18.04. Bochum // Christuskirche

19.04. Berlin // Passionskirche

20.04. Chemnitz // Stadthalle

22.04. Stuttgart // Im Wizemann

23.04. München // Muffathalle

24.04. Rostock // Heiligengeistkirche

