Am 28.08.20 erscheint endlich das lang ersehnte neue Album „Nah“ von Alin Coen. Ihre Tour zum Album musste aufgrund der andauernden Corona Pandemie leider auf das kommende Jahr verschoben werden, aber es gibt einen kleinen Lichtblick: Alin Coen wird ihre neuen Songs noch in diesem Jahr bei zwei intimen coronakonformen Open Air Konzerten in Köln und Hamburg live präsentieren. Begleitet wird sie bei diesen Duo-Konzerten von Philipp Martin am Bass. Tickets sind ab sofort im VVK erhältlich.

Auf dem Album „Nah“ finden sich 12 Songs zwischen Indie, Singer/Songwriter und Pop. Sieben Jahre haben ihre Fans auf dieses dritte Studioalbum gewartet. Und es spricht sehr für die Persönlichkeit der Alin Coen, dass sie sich trotz all der positiven Reaktionen zu Beginn ihrer Laufbahn nicht geradewegs in die Veröffentlichungszyklen der Popbranche begeben hat. Alle Zeichen wiesen Anfang der 2010er-Jahre nach oben: viel beachtete Auftritte bei „TV Noir‟ und „Inas Nacht‟, der Deutsche Musikautorenpreis und umjubelte Konzerte in immer größer werdenden Clubs, internationale Touren und Support-Shows für Stars wie Suzanne Vega und Regina Spektor. Sollte es das jetzt sein?

„Ich habe mich zunehmend gefragt, ob diese Existenz als Musikerin überhaupt zu mir passt. Ob das jetzt einfach immer weiter wächst. Oder ob da nicht noch ein anderer sinnvollerer Weg auf mich wartet‟, erzählt Alin. Sie änderte ihren Kurs, studierte Land- und Wassermanagement in den Niederlanden, arbeitete zudem bei Greenpeace in ihrer Geburtsstadt Hamburg. Und siehe da: Genau diese große Kurve im Leben führte letztlich zum Ziel. Der Abstand machte eine neue Nähe zur Musik überhaupt erst möglich. „Ich habe gelernt, dass ich mir Zeit lassen und noch konsequenter auf mich hören darf.‟ Hochschwanger ging sie 2017 mit dem Pop-Poeten Philipp Poisel auf Tour und gab bald nach der Geburt ihres Sohnes einfach weiter Konzerte. „Es kamen immer mehr Leute, obwohl ich kaum neue Songs habe.‟ Mit dem intensiven Live-Spielen wuchs der Wunsch, aktuelle Lieder präsentieren zu wollen. Das ist mit den Songs vom neuen Album nun endlich möglich und die Fans in Hamburg und Köln haben Ende August die Möglichkeit die neuen Songs als Erste live zu hören.

Summer Stage im Kölner Jugendpark, Köln

24.08.2020

Am 26.04.2021 gastiert Alin Coen im Rahmen ihrer “Bei dir”-Tour dann erneut in Köln und zwar im Gloria Theater. Alle Infos zu diesem Konzert findet ihr hier!