Es sind immer ganz besondere Konzerte, die auf dem Vorplatz der Porta Nigra in Trier stattfinden. Die Kulisse ist wirklich einzigartig und schafft eine festliche Atmosphäre, wobei die Partylaune nie zu kurz kommt. Mitte Juni ist es wieder so weit – und die Acts 2025 sind mal wieder vom Feinsten!

19.6.2025, 19.30 Uhr: Alvaro Soler, Support: Myle

Man muss kein Sprachentalent sein, um einige wichtige Wörter auf Spanisch zum Besten zu geben: Es genügt, sich im Sommer in die Hot Rotation einschlägiger Radiosender einzuloggen, um zumindest in Sachen Strand- (la playa) und Herzens- (il corazón) Vokabular gut gerüstet zu sein. Wer sich jedoch mit den Texten des spanisch-deutschen Sängers Álvaro Soler auseinandersetzt, merkt sofort, dass hier eine andere Texttiefe vorherrscht – vielleicht auch deshalb, weil der in Barcelona und Tokio aufgewachsene Musiker selbst ein Sprachentalent ist.

Mit seiner Mischung aus Positivität und Nachdenklichkeit geht der 34Jährige im kommenden Sommer auf seine „La Gira“-Tour, die ihn unter anderem nach Trier führen wird. Vor der beeindruckenden Kulisse der Porta Nigra hat er dann natürlich auch seine großen Hits wie „La cintura“ und „Sofia“ dabei, die ihn in Deutschland bekannt machten. „Meine Musik war und ist schon immer geprägt von einer Neugierde und Lust neue Dinge auszuprobieren und zusammenzubringen“, beschreibt er selbst seinen Anspruch. „Dabei ist es mir wichtig, dass meine Songs nicht das positive und strahlende Gefühl verlieren, das ich so sehr schätze und das auch meine Fans von mir gewohnt sind.“

Dass der Sänger selbst außer Deutsch, Spanisch und Englisch auch fließend Katalanisch, Italienisch und Japanisch spricht, ist dabei nur eine beeindruckende Randnotiz. Denn seine Musik funktioniert auch ganz ohne Vokabellernen und Fremdsprachenkenntnisse. In Trier wird man sich davon persönlich überzeugen können.

20.6.2025, 20.00 Uhr: Max Herre & Joy Denalane

Max Herre und Joy Denalane sind zwei der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Musiker:innen der vergangenen 25 Jahre. Joy ist die große Soul-Sängerin, die mit ihrer überwältigenden Stimme auf ihren wegweisenden, autofiktionalen Alben „Mamani“, dem auf Motown Records erschienenen Album„Let Yourself Be Loved“ und zuletzt „Willpower“ Maßstäbe gesetzt hat. Max wiederum hat mit seiner Band Freundeskreis und deren Alben „Quadratur des Kreises“ und „Esperanto“ sowie mit seinen Solo-Alben „Hallo Welt“ und „ATHEN“ eine völlig neue Erzählform und Musikalität im deutschen Hip-Hop und Rap etabliert. Sein MTV Unplugged von 2013 gilt bis heute als wegweisend für Live Performances. Zusammen haben Max & Joy zahlreiche Gold- und Platin-Alben verliehen bekommen, Preise gewonnen und grandiose Tourneen gespielt.

Ihr gemeinsames Debüt ALLES LIEBE ist weit mehr als nur ein Album über die Geschichte von Max und Joy. Es erzählt vielmehr von einem universellen Liebesbegriff befreit von bürgerlichen Konventionen, von der Liebe in allen Schattierungen. In sieben kurzen Wortbeiträgen von befreundeten Künstler:innen, Familie und Weggefährt:innen wie Anna Dushime oder Ebow, werden die Mehrdimensionalität und die diversen Farben und Erscheinungsformen von Liebe mal anekdotisch, mal analytisch, aber immer eindringlich beschrieben.

Musikalisch vereint das Album alles, was man an Joy Denalane und Max Herre liebt: die prägenden Soul-Einflüsse, das Wehmütige, das sanft Umgarnende, die himmelwärts strebenden Melodien, die Beobachtungsgabe, das Feingefühl, den großen Pop, die gelebte Verschmelzung von Hip-Hop und R&B.

21.6.2025, 20 Uhr: DONOTS, Support: H-Blockx

Ebenso lange im Geschäft wie Max Herre und Joy Denalane, in Japan ebenso beliebt wie Álvaro Soler: Mit den Donots bietet das Line-Up zum zehnjährigen Jubiläum von Porta3 ein bemerkenswertes Gesamtkunstwerk. Das liegt jedoch nicht nur an den Gemeinsamkeiten mit den anderen Acts, sondern auch an den Unterschieden: Nach R’nB/Hip Hop/Soul und Pop kommt nun ehrlicher Punk-/Alternative-Rock ins Herz der Stadt.

Dass die Donots auch nach Trier kommen wollen, dürfte gleich mehrere Gründe haben: Ihre „30 Jahre-Tour“ passt perfekt zum Geburtstag des Porta hoch 3-Festivals, ihre Feierphilosophie exakt zu seiner Charakteristik: kein „höher, schneller, weiter“, sondern maximale Party bei maximaler Bühnennähe. Das Porta-Open Air hat sich genau dafür einen Namen gemacht, bietet die grandiose Transparentbühne doch den besten und nächsten Blickkontakt auf den begeistert gefüllten, aber niemals unangenehm überfüllten Porta Nigra-Vorplatz.

Genau das Richtige für die Donots, die sich für ihre Geburtstagsfeier bewusst für mehr Fannähe entschieden haben, nachdem in den letzten Jahren die Tourneen und Hallen immer größer geworden sind, fast alle Konzerte restlos ausverkauft waren. Mitverantwortlich dafür: ihr 12. Studioalbum „Heut ist ein guter Tag“, das 2023 das erste war, das es auf Platz 1 der deutschen Albumcharts schaffte. Nicht nur dessen Songs werden die fünf Rockmusiker vor der Porta dabeihaben, sondern auch echte Gassenhauer wie „Whatever Happened to the 80s“, „Calling“ oder „Stop the clocks“. Ach ja, und natürlich einen ganz besonderen Gast, der Rockfans die ein oder andere Freudenträne ins gitarrenriff-geprägte Gesicht treiben dürfte: Henning Wehland mkit H-Blockx. Party on!