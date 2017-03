Im Juli wird Köln wieder einmal schwarz gefärbt. Das größte Gothic-Festival im Rheinland bietet zwei Tage ein dennoch sehr buntes Potpourri an Musik im schönen Ambiente des Tanzbrunnens. Zum 13. Mal findet dieses Festival bereits statt und besticht einmal mehr durch ein fabelhaftes Line-Up. Fans der Elektrorock-, Industrial, EBM– und Gothicmusik aus ganz Deutschland und dem Ausland werden hier auf ihre Kosten kommen.

Ebenso wird das Konzept der Warmup-Party am Freitag ab 22 Uhr mit den DJs Chris L. (Agonoize), Chris Harms (Lord Of The LosT) und Ronan Harris (VNV Nation) erneut stattfinden und auf das Wochenende Einstimmen.

Natürlich gibt es auch wieder Lesungen und Autogrammstunden.

Die Festivalbesucher können sich beispielsweise auf Auftritte von Combichrist, KITE, Apoptykma BErzerk oder auch Eisbrecher in diesem Jahr freuen. Aber auch alle Elektrofreunde kommen nicht zu kurz. Interessant wird beispielsweise der Auftritt von WE ARE TEMPORARY, die erst kürzlich mit Project Pitchfork auf Tour waren und viele neue Fans gewinnen konnte. Weiterhin sorgen Die Krupps oder Hocico für ein höher schlagendes Elektro-Herz.

Eine Running Order für die einzelnen Tage ist wie folgt:

Samstag, 22.Juli 2017

AEON SABLE – BOX & THE TWINS – CHROM – CLAN OF XYMOX – DIARY OF DREAMS – DIE KRUPPS – DIORAMA – EISFABRIK – EMPATHY TEST – ESBEN AND THE WITCH – FABRIKC – FIELDS OF THE NEPHILIM – FROZEN PLASMA – HENRIC DE LA COUR – KITE – LORD OF THE LOST – NACHTMAHR – TANZWUT – THE CREEPSHOW – TORUL – VNV NATION

Sonntag, 23.Juli 2017

APOPTYMA BERZERK – COMBICHRIST – DAS ICH – EISBRECHER – HOCICO – KIRLIAN CAMERA – LEGEND – LETZTE INSTANZ – LUCIFER’S AID – MASSIVE EGO – MERCIFUL NUNS – M.I.N.E. – NEAR EARTH ORBIT – ORANGE SECTOR – ORDO ROSARIUS – EQUILIBRIO – RUMMELSNUFF – STAHLMANN – THE DANIEL MYER PROJECT – THE OTHER – WE ARE TEMPORARY – WINTERKäLTE

Alle weiteren Details (Anreise, Camping, Sitemap etc.) entnehmt ihr der offiziellen Web-Präsenz des Festivals auf www.amphi-festival.de, ebenso wie die Spielzeiten der Bands, welche dort zu gegebener Zeit online gestellt werden.

Tickets gibt es folgende Auswahl:

2-TAGE WOCHENENDTICKET: 82,00€ *

TAGESTICKET SAMSTAG oder SONNTAG: 59,50€ *

* ZZGL. VERSAND- & BEARBEITUNGSGEBÜHR PRO BESTELLUNG (UNABHÄNGIG VON DER TICKETANZAHL)

Adresse der Location lautet:

Kölner Tanzbrunnen

Rheinparkweg 1

50679 Köln

