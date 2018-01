Let Go‘ inklusive der Nada-Surf-Klassiker „Inside of Love“, „Blonde on Blonde“, „Hi-Speed Soul“ und „The Way You Wear Your Head“ wurde von der Musikpresse hochgelobt (abgesehen vom Magazin Pitchfork, das das Album mit 3,8/10 bewertete) und es ist allgemein bekannt, dass es der Karriere der Band nach der unangenehmen Trennung mit ihrem ursprünglichen Label Elektra Records neuen Schwung verlieh.

„Eines der 50 besten Alben des Jahres 2002. 12 textlich durchdachte Songs über alles verzehrende Liebe im Ungleichgewicht, voller großer Melodien und genug Staunen über die Welt, um jegliche schlechte Laune immer wieder aufs Neue zu vertreiben.“ – MOJO

„Praktisch jeder Song auf ‚Let Go‘ trifft auf die eine oder andere Art ins Schwarze, indem kontinuierlich bemerkenswerte Momente geliefert werden, die vom süßen Schwärmen in Moll in „Blizzard Of ’77“ und „Neither Heaven Nor Space“ bis hin zum geschmeidigen schwungvollen New Wave von „Hi-Speed Soul“ reichen.

Nada Surf singt über Beziehungen, Fruchtfliegenschwärme und eine Cheap-Trick-Hommage mit gleichermaßen profundem Verständnis und wirft dabei eine entwaffnende Vielfalt an subtil verführerischen Haken aus. Die Band schaffte es, ihre Verwandlung in ein attraktives Pop-Wunder abzuschließen, bevor den meisten Musikhörern überhaupt bewusst war, dass sie begonnen hatte.

