Das Geschwisterpaar aus dem australischen Newport hat sich mit seinem melancholischen Folkpop inzwischen eine stattliche Fangemeinde erspielt. Ihre bisherigen drei Alben gingen in ihrer Heimat gleich auf Platz 1 der Charts, in Deutschland zahlten sich die vielen Touren und Festivalauftritte dann mit dem dritten, selbstbetitelten Album aus, das schließlich auch bei uns die Top 10 knackte. Nun stehen die beiden mit ihrem neuen Album „Snow“ in den Startlöchern, für das – wie schon beim letzten Mal – Starproduzent Rick Rubin an den Reglern saß. Schon in den ersten Sekunden der Platte merkt man: Angus & Julia Stone haben ihr Handwerk nicht verlernt, sondern eher verfeinert. Zu einer kratzigen Akustikgitarre und leisem Orgelspiel singt Julia „Running from the start, here we are again“, und ihr Bruder antwortet: „Running from the start, here we go again.“ Man wünscht sich fast, dass Angus & Julia Stone genau diesen Song wählen werden, um auch ihr Konzert am 11.Oktober im Kölner Palladium zu eröffnen.

