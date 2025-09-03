ANNISOKAY kehren zurück auf Europas Bühnen mit der größten Headline Tour der Bandgeschichte und setzen ihre gefeierte „Abyss Tour“ fort und präsentieren „Abyss Pt. II“.

Nachdem die Band bereits 2023 über 20 Shows auf dem Kontinent gespielt und dabei zahlreiche Shows ausverkauft hat sowie 2024 als Main Support von Within Temptation die Arenen bespielt hat, folgt jetzt nun der nächste Schritt mit 30 Shows in 14 Ländern!

Saarevent GmbH präsentiert:

ANNISOKAY – ABYSS PT. II EUROPE TOUR 2025



Special Guests: OUR PROMISE

Support: THE NARRATOR

Donnerstag, 20. November 2025

Saarbrücken, Garage

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr