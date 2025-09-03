Musicheadquarter.de – Internet Musikmagazin

Menu
Annisokay auf „Abyss Pt. II Europe Tour“ in der Garage Saarbrücken
Urheber/Fotograf: Anna-Sophie Hanson
Ausblick Andreas Jetzt kommentieren!

Annisokay - 20.11.2025 - Garage / Saarbrücken

Annisokay auf „Abyss Pt. II Europe Tour“ in der Garage Saarbrücken

ANNISOKAY kehren zurück auf Europas Bühnen mit der größten Headline Tour der Bandgeschichte und setzen ihre gefeierte „Abyss Tour“ fort und präsentieren „Abyss Pt. II“.

Nachdem die Band bereits 2023 über 20 Shows auf dem Kontinent gespielt und dabei zahlreiche Shows ausverkauft hat sowie 2024 als Main Support von Within Temptation die Arenen bespielt hat, folgt jetzt nun der nächste Schritt mit 30 Shows in 14 Ländern!

Saarevent GmbH präsentiert:

ANNISOKAY – ABYSS PT. II EUROPE TOUR 2025


Special Guests: OUR PROMISE
Support: THE NARRATOR

Donnerstag, 20. November 2025
Saarbrücken, Garage

Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr

Jetzt Tickets sichern!

Link zu Ticketmaster.de
Link zu Eventim.de
Sale
Annisokay -
Annisokay –
  • Schweres Musik-Outfit Annisokays fünftes Album Aurora als Deluxe Edition auf CD und heute am erfolgreichsten/gestreamten
  • Audio-CD – Hörbuch
  • 04.02.2022 (Veröffentlichungsdatum) – Arising Empire (Edel) (Herausgeber)
18,99 EUR−3,66 EUR15,33 EUR
Bei Amazon kaufen! (Bezahlte ANZEIGE)Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten / (Bezahlte ANZEIGE)

Letzte Aktualisierung am 9.09.2025 um 01:02 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Bezahlte ANZEIGE

Ausblick

Aktuelles