Während in den USA bald die gemeinsame Headliner-Tour mit Social Distortion startet, kündigen Bad Religion nun für den Sommer drei Headliner-Shows in Deutschland an. Und da werden sie liefern, was sie immer liefern: hochmelodischen, schnellen, lyrisch deepen, sozialkritischen, kämpferischen Punkrock.

Dabei können Bad Religion auf ein erstaunliches Oeuvre zurückgreifen: 1982 erschien ihr Debüt „How Could Hell Be Any Worse?“. Es folgten Meilensteine wie „Suffer“ (1988), „Recipe For Hate“ (1993), „Stranger Than Fiction“ (1994), „The New America“ (2000), „New Maps Of Hell“ (2007), „True North“ (2013) und zuletzt eben 2019 „The Age Of Unreason“ – um nur einige zu nennen.

Insgesamt kamen Bad Religion bisher auf 17 Studioalben. Auf ihren immer noch mitreißenden und schweißtreibenden Konzerten merkt man, wie zeitlos gut ihre stärksten Songs sind: das traurig-schöne „Sorrow“, der auch heute noch aktuellen Struggle des „21st Century (Digital Boy)“, ihre Kreuzigung des „American Jesus“ oder die frühe Lehrstunde in melodischem Hochgeschwindigkeits-Punk „You“ – sie alle finden sich regelmäßig in den Setlists ihrer Konzerte.

Ebenso wie die hymnische Selbstverortung zur vereinigenden Kraft der Punkmusik – ihr „Punk Rock Song“, in dem es heißt: „This is just a punk rock song / Written for the people who can see something’s wrong.“ Viele davon wird man am 26. Juni in Saarbrücken und am 12. und 13. Juli im Docks in Hamburg treffen, um genau diese Zeilen in Richtung Bühne zu brüllen.

Bad Religion – Europe 2024

Mi. 26.06.2024 Saarbrücken Garage

Fr. 12.07.2024 Hamburg Docks

Sa. 13.07.2024 Hamburg Docks