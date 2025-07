Vom 31.7. bis 3.8.2025 steigt im Alten Bosenbachstadion in St. Wendel ein Ereignis der Spitzenklasse. Jeden Abend ein Highlight mit Künstler*innen für jeden Geschmack.

Gianna Nannini am 31.7.2025

Fünf Jahre nach ihrem letzten Plattenprojekt kehrt Gianna Nannini mit neuem Album „Sei nel l’anima“ (VÖ: 22.3.24) sowie Buch & Netflix-Film (VÖ: 2.5.24) zurück „Sei nell’anima“ Tournee führt die italienische Rocksängerin ab November 2024 durch neun deutsche Städte, u.a. München, Hannover, Fankfurt, Berlin und St.Wendel! Gianna Nannini ist zurück, um der Welt ihren Stempel aufzudrücken: Das neue Projekt, das ein Album, einen Film, ein Buch und eine Tournee umfasst, ist nach einem ihrer bekanntesten Hits benannt: „Sei nell’anima“.

NENA am 1.8.2025

Nach wie vor ist NENA eine der authentischsten Sängerinnen der Zeit und ein großes Stück Popkultur made in Germany. Nach dem überwältigenden Erfolg ihrer WIR GEHÖREN ZUSAMMEN-Tournee 2024 mit 150.000 Besuchern bei 45 Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden, kündigt Pop-Ikone NENA nun die ersten Open-Air-Termine für 2025 an.

Eine tolle Nachricht, denn NENA muss man einfach live erlebt haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist ebenso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme. Das Publikum darf sich auf eine mehr als zweistündige Live-Show mit Hits und Perlen aus dem riesigen NENA-Repertoire freuen. Musik aus über vier Jahrzehnten, die sie mit ihrer 10-köpfigen Band auf die Bühne bringt.

Jedes Live-Konzert: ein einzigartiges Rock n` Roll-Erlebnis mit viel Gefühl und Herz. Und ein Tourtitel, der mehr ist als nur Motto. WIR GEHÖREN ZUSAMMEN beschreibt das tief empfundene und gelebte Gefühl der Verbundenheit, das jedes der Konzerte für Nena zu einer Herzensangelegenheit macht.

THE DARK TENOR am 2.8.2025

Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Teils seiner “Rock meets Klassik – Symphony of Light” Tour im Herbst 2024, der restlos ausverkauft war, setzt Dark Tenor seine musikalische Reise mit einem zweiten Teil fort. Fans dürfen sich auf ein einzigartiges Live-Erlebnis freuen, das klassische Musik, Oper und moderne Rock-Elemente auf eindrucksvolle Weise miteinander verschmelzen lässt.

Billy, bekannt für seine unvergleichliche Fähigkeit, die dramatische Kraft der klassischen Musik mit der Energie des modernen Rock zu kombinieren, wird erneut sein Publikum mit auf eine emotionale Reise nehmen. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seinem Gespür für packende Inszenierungen schafft es Billy Andrews´ mit seiner Show Dark Tenor, Werke von Komponisten wie Beethoven, Mozart und Verdi in ein neues, aufregendes Licht zu rücken, ohne dabei deren Essenz zu verlieren.

Die “Rock meets Klassik – Symphony of Light” Tour ist mehr als nur ein Konzert – sie ist eine visuelle und akustische Inszenierung, die das Publikum in eine Welt aus Licht, Schatten und Klang entführt. Dabei gelingt es The Dark Tenor, die Tiefe und Schönheit klassischer Musik neu zu interpretieren und sie einem modernen Publikum näherzubringen.

BAP am 3.8.2025

Seit mehr als 40 Jahren gilt Wolfgang Niedeckens BAP sowohl als echte Rock-Institution in der deutschen Musikszene – wie auch als unerklärbares Phänomen. Die Band begeistert im kölschen Dialekt Fans in ganz Deutschland, ja sogar dem deutschsprachigen Ausland und damit weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus. Feiert nicht für möglich gehaltene Erfolge, versetzt damit Medien und Kritiker in höchstes Erstaunen und hebt wie selbstverständlich manch goldene Regel des Musikbiz aus den Angeln. Sie gelten „in den frühen Achtzigern (als) Popstars von schier unfasslicher Größe“ (Rolling Stone / 2023) und prägen mit ihren Songs, besonders in dieser Dekade nachhaltig den Musikgeschmack der Menschen. Hits wie „Verdamp lang her“, „Kristallnaach“ oder natürlich auch „Do kanns Zaubere“ brennen sich unwiderruflich in die Ohren und Herzen ihrer Fans. 2024 begibt sich BAP auf eine musikalische ZEITREISE, wo sie im Rahmen der gleichnamigen Tournee durch Deutschland, die Schweiz und die Beneluxländer sämtliche Songs der beiden Doppelplatin-Alben von 81/82 spielen wird, mit denen sie überregional bekannt wurden und die seitdem auf der Wunschliste der Fans ganz oben stehen.

(Info: Bandvorstellung BOSENBACH FESTIVAL – https://bosenbach-festival.de/)