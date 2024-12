„Eigen, frisch, mutig, dreist“ — mit diesen Attributen umschrieb Altmeister Herbert Grönemeyer im April 2023 eine Reihe junger Künstler*innen, die ihn aktuell begeistern. In dieser Aufzählung taucht auch der Name eines Musikers auf, dessen Katalog zu diesem Zeitpunkt lediglich zwei Songs umfasste: Berq. Im Festivalsommer 2023 sieht das schon ganz anders aus, Berq spielt mit seiner Erfolgs-EP „Rote Flaggen“ 14 Shows quer durch Deutschland. Inzwischen durfte er erfolgreiche Künstler*innen wie Paula Hartmann, Schmyt, ENNIO und Jeremias auf Tour begleiten, hat in Hamburg bei „Inas Nacht“ gesungen und spätestens seit seinem Auftritt im „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann mit dem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld ist der Durchbruch eindeutig geschafft.

Berqs Abgesänge wiegen schwer wie Blei, ergreifen von Kopf bis Fuß. Sie erzählen von verlorener Liebe, von abgründigen Gefühlen, Eifersucht und Rachefantasien; vom Kampf mit dem eigenen Schatten, von „roten Flaggen“, die einen von allen Seiten umzingeln, von innerem Feuer, das zu verglühen droht und von endgültigem Abschied. All dies bringt er am 06.03.2025 im Kölner Palladium auf die Bühne.