Eigentlich sollte am 31.10. in Berlin der Startschuss der diesjährigen „Thankful“ – Tournee der U.S. amerikanischen Ausnahmekünstlerin Beth Hart fallen. Auf Anraten ihres Arztes wird die Tour nun später, genauer gesagt am 14.11. in München beginnen. Ein stark eingeklemmter Nerv, der unglaubliche Schmerzen verursacht und es ihr unmöglich macht, die Tour wie geplant zu starten. Reisen und Tourstrapazen würden zum jetzigen Zeitpunkt den Heilungsprozess einschränken. Beth Hart will den deutschen Fans eine 100%ige Show liefern, dies ist unter den genannten Umständen leider nicht möglich.

Aufgrund der Umplanung wird John Oates bei den Verlegungsterminen nicht mit dabei sein und lediglich in München, Hamburg und Frankfurt auftreten. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Die aktuellen Daten:

14.11.22 München – Circus Krone

18.11.22 Hamburg – Edel Optics Arena

20.11.22 Frankfurt – Jahrhunderthalle

29.11.22 Nürnberg – Meistersingerhalle

06.12.22 Hannover – Kuppelsaal

08.12.22 Berlin – Tempodrom

10.12.22 Trier – Arena

12.12.22 Stuttgart – Liederhalle

15.06.23 Mannheim – Rosengarten

19.06.23 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

27.06.23 Baden-Baden – Festspielhaus