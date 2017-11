Black Rebel Motorcycle Club live in Köln!

Peter Hayes, Robert Levon Been und Leah Shapiro sind der Black Rebel Motorcycle Club und noch immer eine der charismatischsten Rockbands, die Amerika in den letzten 10 Jahren hervorgebracht hat. Das liegt zum einen an ihrer Bühnenpräsenz und zum anderen an Rocksongs wie „Spread Your Love“, »Whatever Happenend To My Rock’n’Roll (Punk Song)« oder dem eher bluesigen »Ain’t No Easy Way«. Der letzte offizielle Release der Band unterstrich die Qualitäten noch mal, war er doch eine Live-CD und –DVD, aufgenommen in Paris. Nun sind Black Rebel Motorcycle Club im November wieder in Deutschland unterwegs, wahrscheinlich mit neuem Album! Es wird wieder laut – packt die Tanzschuhe ein.

