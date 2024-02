Am 16.02.24 erscheint das neue Album von Blackberry Smoke „Be Right Here“ und natürlich geht die Band anschließend damit auf Tour. Am 29.09. gastieren Blackberry Smoke im Kölner E-Werk, Special Guest werden The Steel Woods sein.

Produziert vom Grammy-prämierten Produzenten Dave Cobb (Chris Stapleton, Jason Isbell), ist „Be Right Here“ eine zeitgemäße Erinnerung daran, präsent zu sein und authentisch zu leben. Auf diesen zehn Tracks – einer Sammlung ihrer charakteristischen Rock’n’Roll-Hymnen, an Americana angelehnten Balladen und Country-Rock-Jams – feiert die Band die einfachen Freuden des Lebens, die flüchtigen Momente und die kleinen Glücksmomente, die sie auf ihrem Weg findet.

Das Album wurde im historischen RCA Studio A in Nashville und in Cobb’s Georgia Mae in Savannah aufgenommen. Neben der Band – Charlie Starr (Gesang, Gitarre), Richard Turner (Bass, Gesang), Brit Turner (Schlagzeug), Paul Jackson (Gitarre, Gesang) und Brandon Still (Keyboards) – sind Preston Holcomb (Schlagzeug) und Benji Shanks (Gitarre) sowie The Black Bettys als Gastmusiker mit von der Partie.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 ist Blackberry Smoke unermüdlich auf Tournee und hat sich eine starke und treue Fangemeinde erspielt. Neben ihrer Arbeit als Musiker engagiert sich die Band stark für wohltätige Zwecke und gründete die Lana Turner Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die mehrere nationale Stiftungen unterstützt, die sich für die Heilung von Kinderkrebs einsetzen. Mit diesen Bemühungen hat die Band bis heute über 1.000.000 Dollar zugunsten der Kinderkrebsforschung gesammelt.