Es ist 38 Jahre her, dass Bill Janovitz (Gesang, Gitarre), Chris Colbourn (Bass, Gesang) und Tom Maginnis (Schlagzeug) Buffalo Tom im Herbst 1986 in Northampton, MA, während ihres Studiums an der University of Massachusetts, gründeten. Die Mischung aus eingängigen Melodien, introspektiven Texten und kraftvollen Auftritten verhalf der Band zu einer treuen Fangemeinde und sicherte ihr einen Platz in den Annalen der Alternative-Rock-Geschichte.

Bill Janovitz und Chris Colbourn begannen in verschiedenen Campus-Apartments gemeinsam zu jammen. Sie ließen sich von ihrer Liebe zu klassischen Bands wie The Replacements, The Gun Club, Bob Dylan, Echo & the Bunnymen, Van Morrison und den Rolling Stones inspirieren, verfeinerten ihre Songwriting-Fähigkeiten und entwickelten so schnell einen unverwechselbaren Sound. Bald schlossen sie sich mit dem Schlagzeuger Tom Maginnis zusammen, um Buffalo Tom zu gründen, deren Name eine Anspielung auf den schüchternen Maginnis und Buffalo Springfield war.

1988 veröffentlichten sie ihr von J Mascis vonDinosaur Jr. co-produziertes Debütalbum „Buffalo Tom“ auf SST Records. Die Platte erhielt großen Beifall der Kritiker und Songs wie „Sunflower Suit“ und „The Bus“ wurden zu College-Radiohits, was ihnen dabei half, eine engagierte Fangemeinde aufzubauen und das Interesse europäischer Booking-Agenturen zu wecken. Grant Hart von Hüsker Dü bezeichnete das Album im Melody Maker als eines seiner „Best of 1988“.

2024, nach 38-jähriger Bandgeschichte, bringt die Band ihr 12. Album „Jump Rope“ heraus, wovon es bereits die Single „Helmet“ zu hören gibt. Das sagt die Band über die Tour: „Wir finden, dass sich das Projekt wunderbar entwickelt hat und sind von den Ergebnissen begeistert. Wir freuen uns darauf, diese Songs neben BT-Klassikern zu spielen, wenn wir so touren, wie wir es noch schaffen.“

Und wir freuen uns, Buffalo Tom am 07. Oktober 2024 im Luxor in Köln begrüßen zu dürfen.