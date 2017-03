Bury Tomorrow auf Progression Tour

Die Metalcore Formation Bury Tomorrow begibt sich auf ihre bislang größte eigene Headliner Tour und macht auch in einigen deutschen Stätden halt. Mit dabei sind The Charm The Fury und Any Given Day. An folgenden Terminen könnt ihr euch dieses Schmankerl live geben:

06.04, Hamburg – Logo

07.04, Berlin – Bi Nuu

08.04, Köln- Gebäude 9

10.04, München – Hansa 39

12.04, Frankfurt – Das Bett



