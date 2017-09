Carolin Kebekus – AlphaPussy am 5.11. in Trier

DATUM » 05.11.2017

QUELLE » Agentur 190a GmbH

ARTIST » Carolin Kebekus

VENUE » Arena Trier / Trier

05.11.2017Agentur 190a GmbH

Deutschlands Komikerin Nummer Eins Carolin Kebekus setzt ihre im letzten Jahr ausverkaufte Tour in diesem Jahr fort. Die Tournee mit ihrem Erfolgsprogramm „AlphaPussy“ führt sie 2017 an neue Orte.

Unverblümt, respektlos, mit starker Haltung und unbändiger Spielfreude schildert sie uns ihre urkomische Sicht auf den Sinn und Unsinn des Lebens. Im Jahr sechs nach „PussyTerror“ arbeitet sich die smarte Kölnerin an einer Gesellschaft ab, in deren Mittelpunkt überstylte berufsjugendliche Hipster-Eltern, eine spießige, Schlager liebende Jugend und die Youtubisierung des Abendlandes stehen.

Mit ihrem unerschöpflichen Repertoire an Mimik, Gestik und Situationskomik, schlüpft sie in die unterschiedlichsten Rollen und stellt damit aufs Neue eindrucksvoll unter Beweis, dass sie zu den absoluten Comedygrößen dieses Landes zählt. Carolin Kebekus steht für eine Generation, in der es für Frauen nun an der Zeit ist, sich nicht mehr hintenanzustellen, sondern „endlich den ganzen Bumms zu übernehmen“ und so aufzutreten, wie es ihnen zusteht und wie es Carolin schon seit Jahren macht: als Alphapussy!

– FSK 16!

