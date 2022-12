Am Dienstag ist es so weit: Casper kommt im Rahmen seiner gleichnamigen Tour zum Album „Alles war schön und nichts tat weh“ ins Palladium Köln. Tickets gab es exklusiv auf krasserstoff.com – das Konzert ist laut Webseite des Veranstalters lange ausverkauft.

Den Durchbruch hatte Benjamin Griffey alias Casper mit seinem zweiten Album „XOXO“, das 2011 erschien. Mit seinen emotionalen Texten, die so in der Deutschrap-Szene nicht vertreten waren, traf er einen Nerv – und konnte so etliche Erfolge feiern. Festivalauftritte folgten genauso wie Kollaborationen mit anderen Künstlern. Und das dritte Album „Hinterland“ sollte an die Erfolge anknüpfen. Es folgte bereits 2013.

Mit den folgenden Alben ließ sich Casper deutlich mehr Zeit. „Lang lebe der Tod“ zeigte sich weiterhin als wandelbar. Genreübergreifend bleibt sich Casper treu und liefert ein kluges Album, das die Gesellschaft, Zeit und Kultur abbildet. Dabei holt er sich schon bei dieser Platte viele Gäste mit ins Studio – auch solche, die man nicht erwarten mag.

Damit macht er auch fünf Jahre später weiter, als im Februar 2022 das lang ersehnte fünfte Studioalbum „Alles war schön und nichts tat weh“ veröffentlicht wurde. Weiterhin bleibt er vielseitig. Manche Kritiker attestieren dem Album eine neue Unverkrampftheit und mehr Spaß an der Sache.

Für Casper stand 2022 ein vollgepacktes Jahr an: Im Frühjahr eine Clubtour, ein ausgedehnter, erfolgreicher Festivalsommer und jetzt ein zweiter Teil der Tour, der mit dem traditionellen Zurück Zuhause Festival als Jahresabschlusskonzert in Bielefeld enden wird.

Tourdaten

9.12.2022 Bochum – RuhrCongress Bochum

10.12.2022 Münster – Halle Münsterland

13.12.2022 Köln – Palladium

14.12.2022 Hannover – Swiss Life Hall

16.12.2022 Berlin – Max-Schmeling Hall

17.12.2022 Zurück Zuhause Festival, Bielefeld, Lokschuppen

18.12.2022 Zurück Zuhause Festival, Bielefeld, Lokschuppen.

