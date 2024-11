Fünf Kölner Jungs. Eine Band. Ein unglaublicher Erfolg.

1999 beginnt die Geschichte von CAT BALLOU, als vier musikbegeisterte Jungs sich vor den Toren Kölns dazu entscheiden, gemeinsam Musik zu machen. Vom ersten Tag an stehen Leidenschaft und Autenthizität im Fokus und mit einer gewissen Portion Beharrlichkeit hat die Band es geschafft, sich nicht nur in die Herzen zehntausender Rheinländer zu spielen, sondern 25 Jahre später auch in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland bei Konzerten gefeiert zu werden.

Homebase der Band ist und bleibt aber Köln, wo die Erfolgsgeschichte 2010 im Karneval rasant Fahrt aufnahm. CAT BALLOU war ein wichtiger Teil der so genannten “jungen Wilden”, die mit ihrer modernen Interpretation kölscher Musik dafür sorgten, dass plötzlich auch junge Zielgruppen die Musik in Mundart feierten und Festival-Auftritte etwa bei Parookaville heute eher die Regel als die Ausnahme sind.

Moderner Pop mit internationaler Prägung, oft in kölscher Sprache – dieser Mix macht den Erfolg von CAT BALLOU aus. Der endgültige Durchbruch gelang in der Session 2012/2013 mit den Songs “ET JITT KEI WOOD” und “HÜCK STEIHT DE WELT STILL”, die bis heute bei keinem Konzert fehlen dürfen. Es folgten zahlreiche Hits, darunter “LIEBE DEINE STADT”, bei dem neben Sänger-Kollege Mo-Torres auch Kölns Fußball-Idol Lukas Podolski einen Part übernehmen durfte.

Die Liebe zur Musik hat die Band auch erfolgreich durch die Pandemie gebracht, die unverhofft gewonnene Zeit wurde sinnvoll genutzt. Neben der Idee zu einer Charity-Aktion des Kölner Karnevals, die unter dem Titel “#NIT ALLEIN” am Ende über eine Million Euro einbrachte, entstanden Songs wie “OH WIE SCHÖN”, “ALLES BUNT” oder “LASS UNS NICHT GEHEN‘N”, die musikalisch noch mal ausgereifter und moderner wirken und auch deutschlandweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, etwa beim Auftritt anlässlich des Hamburger Hafengeburtstags 2023.

Ins Jubiläumsjahr 2024 starten CAT BALLOU mit gleich zwei neuen Titeln: “PARADIES” ist die kölsche Sessionsnummer, während die hochdeutsche “GUTE ZEIT” so etwas wie der Soundtrack zum Band-Geburtstag ist. Zum einen retrospektiv, denn die ersten 25 Jahre der Bandgeschichte waren eine verdammt gute Zeit. Zum anderen mit dem Blick nach vorn, denn auch die nächsten 25 Jahre sollen natürlich eine richtig gute Zeit werden.

Der Weg dafür ist jedenfalls bereitet, 2024 stehen schon ab Januar zahlreiche Highlights an, darunter natürlich die Jubiläumskonzerte in der LANXESS arena in Köln am 4. und 5. Oktober, ein neues Album, eine Jubiläumstour durch Deutschland, Belgien und die Niederlande sowie viele weitere Überraschungen für die treuen Fans der Band.

Freut euch auf das Konzert am 28.11.2024 in der Europahalle Trier!