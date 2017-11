Chet Faker hochverlegt ins Palladium

Mit 28 Jahren hat der australische Künstler Nick Murphy (Chet Faker) schon einiges erreicht. 2012 veröffentlichte er seine erste EP „Thinking in Textures“. 2014 folgte dann sein selbstproduziertes Debütalbum „Built on Glass“, das ihn an die Spitze der Charts beförderte. Es folgten fast ausschließlich ausverkaufte Shows auf allen fünf Kontinenten und Auftritte bei namenhaften Festivals wie dem Coachella, Lollapalooza, Glastonbury oder Primavera. Chet Faker war für Murphy allerdings schon immer nur ein temporäres Projekt, weswegen er sich im Jahr 2016 dazu entschied den Namen Chet Faker abzulegen und fortan unter seinem bürgerlichen Namen Musik zu veröffentlichen. Kurz darauf präsentierte Murphy seinen Fans bereits die ersten Songs „Fear Less“ und „Stop Me (Stop You)“, eine achtminütige Hymne, die die musikalische Weiterentwicklung Murphys nochmals unterstreicht. Sein Konzert in Köln ist gerade ins Palladium hochverlegt worden.

Unsere Chet Faker Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 5.11.2017 um 15:22 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Chet Faker

Letzte Aktualisierung am 5.11.2017 um 15:22 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API