Eine erfolgreiche Sommertour ist grade zu Ende gegangen, schon stehen die Herbsttermine vor der Tür. Doch statt einer Tour mit Band wird Chris De Burgh solo unterwegs sein. „An evening with Chris De Burgh“ verspricht die größten Hits und die besten Stories rund um die Karriere des weltbekannten Sängers und Komponisten. Vom 5. Oktober bis zum 12. November wird dieses einmalige und nahbare Soloprogramm in 19 Städten in ganz Deutschland zu sehen sein.

Egal ob “Lady in Red”, “Don’t Pay The Ferryman”, “Missing You” oder “High on Emotion” – die Songs von Chris De Burgh entfalten live nach wie vor ihre großartige Wirkung. Nach einer erfolgreichen europaweiten Sommertour spielt der 73-jährige nun im Herbst sein neues Soloprogramm „An evening with Chris De Burgh“ und präsentiert seine großen Hits in einem ganz besonderen Gewand.

Mit im Gepäck sind über 45 Millionen verkaufte Platten und über 30 Jahre Erfahrung auf den großen Bühnen dieser Welt. Genug Material also, um den neuen Tourtitel mit viel Leben, Musik und Anekdoten über die besondere Karriere eines besonderen Künstlers zu füllen. Neben neuem Namen gibt es ansonsten nur eine Änderung im Tourplan: Die beiden Shows in Dresden werden auf den 16. Oktober 2022 zusammengelegt.

Der irische Sänger und Komponist selbst freut sich darauf seine Fans wieder zu sehen und fasst in einem Statement zusammen: „After a successful European Summer tour, the Autumn will continue as ‘An Evening with Chris de Burgh Solo – His Songs, Stories & Hits’ We look forward to seeing you at one of the concerts.”

Tickets für die Deutschlandtermine der Tour gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online bei Reservix, Eventim und AdTicket.