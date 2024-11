Da Capo Udo Jürgens – Die Original-Show mit dem Orchester Pepe Lienhard

„Ich lass‘ euch alles da // Meine Welt, wie ich sie sah.

„Ich lass‘ euch alles da // Alles, was mir wichtig war“

(Udo Jürgens)

Er war ein absoluter Weltstar – gehörte zu Lebzeiten und noch weit darüber hinaus zu den beliebtesten, meist gefeierten und größten Entertainern, Songwritern und Komponisten im deutschsprachigen Raum: Udo Jürgens wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden, im Dezember jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. 2024 ist also in vielerlei Hinsicht ein echtes Jubiläumsjahr und perfekter Anlass, um das musikalische Erbe des Ausnahmekünstlers mit vielen Feierlichkeiten und Events zu würdigen. So kommt im Herbst unter dem Titel „Da Capo Udo Jürgens“ eine Original-Show mit Pepe Lienhard auf die Bühnen Deutschlands, der Schweiz und auch Österreichs, die dem legendären Künstler Tribut zollt und seine phänomenale Weltkarriere feiert.

„Es war das Größte für Papa, mit Pepe Lienhard und seinem fantastischen Orchester zusammen zu spielen. Das hat ihn total erfüllt und einfach unheimlich viel Spaß gemacht.“

(John Jürgens)

„Da Capo Udo Jürgens“ ist eine musikalische, zutiefst emotionale Zeitreise durch das Werk eines einzigartigen Künstlers – begleitet durch eine spektakuläre Inszenierung: Während aufwendig digital bearbeitete Originalaufnahmen der letzten Udo Jürgens Konzerte zu hören sind, wird das exzellente Live-Orchester unter der Leitung von Pepe Lienhard, der Udo Jürgens mit seiner Big Band mehr als 30 Jahre lang begleitet hat, live auf der Bühne spielen. Gleichzeitig sieht und hört das Publikum Udo auf einer großen LED-Wand im Hintergrund. Mittels der modernen Technik wird die Show so zu einem absolut außergewöhnlichen optischen und gleichzeitig akustischen Konzertereignis. Eine perfekte Illusion.

„Ich bin überzeugt, er wäre glücklich und zufrieden, wenn er sehen könnte, mit wieviel Liebe und Engagement wir alle gemeinsam an dieses Projekt herangehen.“

(Pepe Lienhard)

Seine unzähligen Hits wie „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“ oder auch „Mit 66 Jahren“ – Herz und Angelpunkt dieser fantastischen Show – sind auch zehn Jahre nach Udo Jürgens‘ Tod nicht vergessen – ganz im Gegenteil.

„Das Besondere an Udos Musik ist die Botschaft – die Texte. Die Musikqualität. Seine eigene Stimme.“

(Billy Todzo – Bandmitglied und langjähriger Wegbegleiter)

Die Idee, einen verstorbenen Künstler in einem Live-Konzert, mittels Video-Einspielern, Original-Aufnahmen und einem begleitenden Ensemble quasi wieder zurück auf die Bühne zu bringen, hat bereits in den vergangenen Jahren weltweit immer wieder für große Begeisterung gesorgt. Nach dem wohl bekanntesten Vorbild „Elvis-The Concert“ wurde das Konzept für „Da Capo“ jedoch noch einmal auf ein neues technisches Level gebracht und erfüllt vor allem den Sound betreffend höchste Ansprüche. Schließt man die Augen könnte man meinen, Udo wäre wirklich noch einmal da. Das macht es nicht nur sehr eindrücklich, sondern vor allem sehr emotional. Die brandneue Show „Da Capo Udo Jürgens“ wird im Herbst 2024 in insgesamt 18 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein.

„Es werden berührende Stunden. Es werden lustige Stunden. Es werden Stunden, in denen vielleicht auch mal Tränen fließen. Aber es wird auch etwas sein, was ihr mit nach Hause nehmt und an das ihr Euch noch Jahre erinnern werdet.“

(Wolfgang Hofer – Liedtexter)

John und Jenny Jürgens – Udos Kinder – verstehen das musikalische Erbe ihres Vaters als Aufforderung, aus dem, was er hinterlassen hat, etwas zu machen, was die Botschaften seiner Songs auch über seinen Tod hinaus in die Welt tragen: “Pepe Lienhard und Semmel Concerts machen den Fans mit der Tournee ein Geschenk, indem sie die Musik von Udo Jürgens wieder auf die große Bühne bringen.” Dies wird auch für John und Jenny ein spannender und emotionaler Moment. Die Textzeile „Ich lass euch alles da“ wird so zur kraftvollen Maxime von „Da Capo Udo Jürgens“ und repräsentiert all das, was Udo Jürgens als Künstler ausmachte – zeigt ihn dort, wo er sein wollte – auf der Bühne zusammen mit Pepe Lienhard und seinem Orchester:

„Das waren die Momente, wo er wahrscheinlich am glücklichsten war in seinem Leben.“

(Jenny Jürgens)

Am 1. Dezember 2024 gastiert diese ganz besondere Show in der Arena Trier!