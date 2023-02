Die beste Band der Welt in Luxemburg! Die Ärzte kommen am 6. Juni in die Rockhal!

Tickets ab 24.02., 10 Uhr im Ticketshop der Ärzte unter bademeister.opm-shop.com

Tickets für Menschen mit Behinderung gibt es exklusiv bei Kartenvorverkauf Trier!

DIE ÄRZTE kündigten heute insgesamt drei exklusive Shows in europäischen Clubs an:

02.06.2023 SE-Stockholm – Fryshuset Arenan

04.06.2023 DK-Kopenhagen – Vega

06.06.2023 LU-Esch-Alzette – Rockhal