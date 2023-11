2022 und 2023 sprengten Die Fantastischen Vieralle ihre Rekorde. Nach einer triumphalen Jubiläumstournee in einer Reihe der größten Stadien Deutschlands und außerdem über 30 weiteren Konzerten in 2023 mit zusammen über 400.000 Zuschauern, verkündet Deutschlands traditionsreichster Rap-Act Die Fantastischen Viernun eine große Arena-Tournee sowie ein neues Studio-Album. Denn 2023 bespielte die Band nicht nur die größten Bühnen der Republik, sondern verbrachte auch Zeit zusammen im Studio, um an neuen Songs und einem neuen Programm zu feilen.

Einen Rückblick auf die umfassende Historie der Band bot in diesem Jahr auch die monumentale Dokumentation „Helden des Hip-Hop“, deren Detailverliebtheit in umfangreichen 4h Primetime bei VOX und RTL+ alle hohen Erwartungen sprengte. Begleitend dazu produzierte die Band in den Little Big Beat Studios unter dem Namen „The Liechtenstein Tapes“ 15 Studio-Neuaufnahmen ihrer größten Songs aus ganz unterschiedlichen Epochen so, wie sie heute in bester Aufnahmequalität klingen müssen. Die originalen Studio-Versionen treffen auf das Beste der Live Versionen und charteten direkt auf #3. Das Studioalbum „Long Player“ erscheint am 04.10.2024 und die Arena Tournee unter dem Motto „Long Player On Tour“ startet am 01.12.2024 und macht am 05.12.2024 Station in der Kölner Lanxess Arena.

Der Vorverkauf für „Long Player on Tour“ sowie die Vorbestellung des Studio-Albums startet für Mitglieder des Fanclubs „FantiTown“ bereits am Sonntag den 29.10.2023. Der öffentliche Vorverkauf startet anschließend: – Ab Montag den 30.10.2023 (10:00 Uhr) im Ticketshop der Band auf shop.diefantastischenvier.de. – Ab Mittwoch den 01.11. (10:00 Uhr) exklusiv bei Ticketmaster – Ab Freitag, 03.11. an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Nachfrage wird voraussichtlich riesig sein. Die traditionell vor Weihnachten stattfindende Stuttgart-Show „Alle Jahre Die Da“ in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist bereits restlos ausverkauft.