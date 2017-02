Im fünfundzwanzigsten Jahr ihres Bestehens sind die Sterne mindestens immer noch mehr als einfach nur da. Wenn das Lebenskarussell einer Band, das aus Songs schreiben, Tonträger heraus bringen und auf Tour gehen besteht, sich mittlerweile langsamer dreht, liegt das auch daran, dass man zwischendurch immer wieder zurück blicken kann.

Was liegt da mittlerweile nicht alles an Karten auf den Tisch? Gibt es etwas zu revidieren, zurück zu nehmen oder einfach nur richtig zu stellen? Haben wir uns irgendwo geirrt? In welchem Umfeld bewegen wir uns jetzt? Im Rahmen dieser Fragestellungen äußerst passend, aber schwer heraus zu bekommen: Wie sehen uns andere Künstler? Finden die Alten, dass wir nur ihre schlechten Epigonen sind? Denken die Jungen vielleicht, dass unsere Ideen überholt ist und unsere Art ausstirbt?

Sicher, die Antwort einer Ikone wie der Sterne wird immer sein: „Fickt euch, wir machen eh was wir wollen,“ schon allein der künstlerischen Freiheit wegen, aber interessant ist es doch. Die Sterne präsentieren auf „Mach’s Besser: 25 Jahre Die Sterne“: Nicolas Sturm, Björn Beton, Kreisky,Family 5, Stereo Total, Peter Licht, Max Müller, Egotronic, Die Zimmermänner, Isolation Berlin, Mint Mind, Die Aeronauten, Der Mann, Locas In Love, The Blood Arm, Naked Lunch, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Der Bürgermeister der Nacht, Lambert, Kiesgroup, Boy Division, Lafote und Fehlfarben. Und am 15.02. zeigen sie in Köln in der Kulturkirche, was sie können.

Empfehlungen zu Die Sterne

