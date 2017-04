Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums gebührend zu feiern, spielen Die Toten Hosen am Erscheinungstag, dem 5. Mai, ein Konzert in einem der schönsten Clubs Deutschlands, dem Gloria in Köln.

Die Releaseparty wird präsentiert von 1LIVE. Der Vorverkauf startet am Freitag (21.04.17) um 18 Uhr exklusiv im Online-Shop der Band. Um überteuerten Schwarzmarktpreisen einen Riegel vorzuschieben, gibt es ausschließlich personalisierte Karten.

Alle weiteren Infos findet Ihr hier:

http://www.dietotenhosen.de/news/laune-der-natur-releaseparty-am-5-mai-im-gloria-koeln