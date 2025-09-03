Im Sommer und Herbst 2025 kommt DIKKA zurück auf Tour!

Mit im Gepäck sind Nashorn-Hits wie „Boom Schakkalakka“, „Bis zum Mond“, „Mein Hobby ist Ferien“ und und und!

Natürlich dürfen auch DJ Löwe und AB-Zebra nicht fehlen bei dieser supertollen Party!

Singen, lachen, tanzen… ach, das wird ganz wunderbar!

Also, kommt alle vorbei, Supermamas, Superpapas und ganz besonders natürlich Du!

Es gibt kein Mindestalter für diese Veranstaltung.

Der ermäßigte Ticketpreis ist für Kinder im Alter von 0-12 Jahren gültig.

Es wird jedoch empfohlen von einem Besuch mit Kindern unter 3 Jahren abzusehen.

Bitte achten Sie bei Kindern auf vernünftigen Gehörschutz.

Vor Ort finden allg. Ausweiskontrollen statt – kein Einlass ohne gültiges Ausweisdokument!!

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben nur Zutritt zu den Konzerten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder mit einer verantwortungsbewussten, erziehungsbeauftragten Person über 18 Jahren mit sogenanntem Muttizettel, Telefonnummer und Ausweiskopie des Erziehungsberechtigten.