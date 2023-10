»Heut ist ein guter Tag« ist ein Posi-Punkrock-Album, das trotz oder gerade wegen all der momentanen Gesamtscheiße ganz genau diesen Namen trägt. Songs mit geballten Fäusten und für immer Grinsen im Gesicht. Eine Platte wie ein Gästelistenplatz für die Apokalypse – Gratisgetränke inklusive. Weil Hand auf’s Herz, Leute: Wir alle haben uns echt Augenblicke verdient, an dem wir einfach einmal wieder sagen können: „Heut ist ein guter Tag!“

Und was noch besser ist: Im April und Herbst/Winter 2023 kommen DIE DONOTS endlich wieder auf Clubtour, um euch neue und alte Gassenhauer galore um die Ohren zu pfeffern. Verpasst also auf keinen Fall die ersten Clubdates seit einer verdammten Ewigkeit.

Das Abendkonzert am 8. Dezember in der Garage Saarbrücken war in Windeseile ausverkauft. Und was macht die Band von Welt? Klaro – sie kommt einfach doppelt und legt ein Mittagskonzert drauf:

Garage Saarbrücken, 8.12.23

Einlass: 13 Uhr

Beginn: 14 Uhr

Support: Adam Angst

Wer jetzt noch zögert, dem ist nicht zu helfen…