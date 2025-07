Im beschaulichen Püttlingen hält zum letzten Mal für drei Tage der Wahnsinn Einzug! 24.000 Rock- und Partyverrückte pilgern auf den Sauwasen. Hier bringen die richtig Großen aus Rock, Pop und Independent die Luft zum Kochen.

Der Sauwasen hat schon viel erlebt: Die Donots starteten Staubraketen, die Toten Hosen verwandelten den Platz in ein Meer aus Rauchfackeln und wehenden Flaggen, der Platz bebte zu den Beatsteaks; The Offspring, Sportfreunde Stiller, Mando Diao, The Hives und viele mehr sorgten für Glücksgefühle bei den Besuchern. Das sind wohl auch die Gründe dafür, dass jedes Jahr Mitte August für ein paar Tage die Autobahnen verstopft sind. Dann will jeder dahin: Mitgröhlen, sich in Ekstase tanzen, einfach ein saugeiles Wochenende haben.

Los geht’s schon am Donnerstag und endet am Sonntag müde aber glücklich vor dem abgebauten Zelt. Was dazwischen passiert, reicht um ein ganzes Jahr lang davon zu schwärmen – bis zum nächsten Rocco del Schlacko. Vom 07. bis 09. August 2025 ist es soweit und wir werden mit einem lachenden und einem weinenden Auge feiern.

Kürzlich haben die Veranstalter verkündet, dass es die letzte Ausgabe des renommierten Festivals sein wird. Die Gründe wurden u.a. auf Facebook erläutert:

Weil wir das Festival nur so machen wollen, wie ihr es kennt und liebt. Wir sind seit einem Vierteljahrhundert komplett unabhängig, subventionsfrei und nicht von Konzernen gekauft. Mit kreativem Freiraum, statt Konzernvorgaben, mit Herzblut statt Hype. Lokal verwurzelt und nicht zur Ware ausverkauft. Ein Festival, das euch gehört und nie nur ein Produkt war.

Doch die Branche hat sich massiv verändert: Exklusiv-Deals und Headliner-Touren dominieren die Live-Branche, monopolähnliche Konzernstrukturen bestimmen die Gegenwart. Davon werden wir zerquetscht und lassen uns nicht zum Geldeintreiber von Konzernen machen. Das ist bitter, traurig und wild. In diesem Jahr gelingt es uns aber noch einmal, ein erstklassiges Lineup auf die Bühne zu bringen.

Daher hören wir auf, wenn es am Schönsten ist.

Jetzt schauen wir nach vorne, fiebern der diesjährigen Ausgabe entgegen, bringen den Sauwasen zum Beben und machen Rocco del Schlacko gemeinsam unsterblich. Danach schwelgen wir in Erinnerungen.

Zum Abschluss kommen die DONOTS, der Dauergast vieler großartiger Festivals, als „Special Closing Act“ und werden die Bühne endgültig abreißen.