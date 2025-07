16.8.25 | Einlass 15.00 Uhr

15:00 Uhr: Tricksters Day

Melodischer Hard Rock mit ordentlich Dampf auf’m Kessel und Arsch in der Hose, so lässt sich der Sound von TRICKSTER’S DAY wohl am besten beschreiben. Zuletzt erschien die Single “Ghosts“, neues Material ist bereits im Kasten und wird 2025 erscheinen. Bei unzähligen Auftritten im In- und Ausland und als Support (z.B. von Blind Guardian,Freedom Call, Majesty, Paragon) überzeugten TRICKSTER’S DAY mit ihrer Alltag-aus/Party-an Show vor unterschiedlichem Publikum.

Der Melange aus packenden Songs, augenzwinkernder Rock’n’Roll-Attitüde und Leidenschaft kann sich bei den Liveshows niemand entziehen.

15.50 Uhr: Tri State Corner

Tri State Corner hat etwas geschafft, was heutzutage unmöglich schien: Sie haben einen neuen und einzigartigen Rocksound geschaffen – den Bouzouki Rock.

Ihre Herkunft aus den drei Ländern Deutschland, Polen und Griechenland spiegelt sich in ihrem Namen, aber noch mehr in ihrem Musikstil und ihrer Lyrik wider. Sie vermischen in ihren Kompositionen Hardrock-Melodien mit sensiblen, melancholischen Klängen und gewinnen durch den unverwechselbaren Geschmack des traditionellen griechischen Bouzouki an Einzigartigkeit.

16.50 Uhr: Lacrimas Profundere

Ohne Chaos gibt es keine Kreativität und beides ist die Triebfeder zu neuen Abenteuern, Abenteuer, welche Lacrimas Profundere (Lateinisch für Tränen vergießen) fernab der schillernden LA-Traumkinos, in bislang 34 Ländern erleben durften. Neben Slots auf den größten Festivals Europas wie dem Masters Of Rock, Wacken, Metal Gates, Baden in Blut, Greenfield, Pepsi Sziget, Summerbreeze, Mera Luna, Rock Harz, Rethymno Rocks und vielen mehr, konnten die Jungs sich bei Tourneen mit Bands wie Apocalyptica, Wednesday13, Paradise Lost, Lacuna Coil, The 69 Eyes, Within Temptation, oder Amorphis ihre Sporen verdienen.

17.50 Uhr: Rage

Die „Seasons Of The Black“-Welttournee 2018 war ein voller Erfolg! Später im Jahr 2019, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Lingua Mortis-Trilogie, beschlossen Rage, dem vielleicht erfolgreichsten Album ihrer Karriere Tribut zu zollen: „XIII“, indem sie das gesamte Album zum ersten Mal überhaupt live auf die Bühne brachten und auf großen Festivals in ganz Europa auftraten. einschließlich des Spots als Abschlussband für die gewaltige Ausgabe zum 30-jährigen Jubiläum des Wacken Open Air.

Im Januar 2020 veröffentlichten Rage ihr 25. Studioalbum „Wings Of Rage“, das in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Frankreich, Japan und den USA in die Album-Charts einstieg.

18.50 Uhr: Beyond the Black

Beyond The Black haben seit ihrem Debüt 2015 eine beeindruckende Karriere hingelegt. Ihr erstes Album „Songs Of Love And Death“ erreichte die Top 15 der Charts und gewann einen „Metal Hammer“-Award. Mit ihrem Nachfolger „Lost In Forever“ und weiteren Alben, darunter „Horizons“, steigerten sie ihren Erfolg kontinuierlich. Sie tourten weltweit und spielten als Support für große Bands wie Aerosmith und Scorpions. Ihr 2023 veröffentlichtes, selbstbetiteltes Album erreichte Platz 2 der Charts. 2024 begeisterten sie mit ihrer erfolgreichen „Dancing In The Dark“-Tour und kündigten für 2026 die „Rising High“-Headliner-Tour an. 2025 folgen große Festivalauftritte.

20.30 Uhr: Doro

Als der Heavy Metal Anfang der 1980er Jahre mit einem gigantischen Urknall geboren wurde, leuchtete ein blonder, weiblicher Stern besonders hell. Der Name des Stars: DORO Pesch! DOROs Berufung als „Conqueress“ und Heavy-Metal-Heldin begann 1983 mit der Aufnahme von „Burning The Witches“, dem Debütalbum von WARLOCK. DORO war noch im Teenager-Alter und mit ihrer kraftvollen Stimme und endlosem Charisma sofort als vollendete Metal-Frontfrau erkennbar.

(Infos: Bandvorstellung BURG OPEN AIR – https://burg-open-air.de/)