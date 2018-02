Ein Viertel Jahrhundert With Full Force

Das With Full Force Festival feierte 2017 seine Premiere auf dem neuen Gelände in Ferropolis – mit Erfolg. 2018 setzt das beliebte Metal Festival nun zum Rundumschlag aus und bittet vom 12.06.-14.06. zum 25-jährigen Jubiläum in die Stadt aus Eisen. Das Line Up bietet bereits jetzt einen Umfang, von dem ein jeder Metal Fan träumen dürfte. Bands wie Bullet For My Valentine, Judas Priest sowie Parkway Drive headlinen den dreitägigen Metal Marathon. Weitere Acts sind in Planung.

