25 Jahre an der Spitze des erfolgreichen Blasorchesters der Welt, 40 Jahre an Tenorhorn und Posaune in der Egerländer Tracht – im kommenden Jahr feiert Ernst Hutter zwei große Jubiläen als Original Egerländer Musikant.

2025 wird ein Jahr zum Feiern – und das Jahr des Abschieds eines Mannes, der die Egerländer wie kein zweiter seit Ernst Mosch geprägt hat. Ernst Hutter geht auf Abschiedstournee von den Original Egerländer Musikanten. Sein Finale führt ihn und das erfolgreichste Blasorchester der Welt 2025 in mehr als 30 Städte.

Ernst Hutter nimmt Abschied – doch die Original Egerländer Musikanten werden auch im Jahr 2026, 70 Jahre nach ihrer Gründung durch den legendären Ernst Mosch, weiterbestehen. HutterMusic, das Familienunternehmen von Ernst Hutter, das als Label und Verlag seit vielen Jahren die Geschicke des Orchesters lenkt, wird nach Ernsts Finale in bewährter Manier das Management der Original Egerländer Musikanten fortführen.

Und auch unter neuer Leitung bleibt das Erfolgsrezept dasselbe: Tradition und Moderne stets, miteinander vereinen mit Blick nach Vorne. Die Förderung junger Talente im Orchester. Und vor allem die wundervolle Musik, die auf emotionale Weise Menschen aller Generationen harmonisch verbindet und Lebensfreude pur vermittelt.

Wer die musikalische Leitung übernimmt, das steht heute bereits fest. Am 8. Juni, eine Woche nach dem großen Original Egerländer Festival in Köln, gibt es dazu Neuigkeiten auf huttermusic.com!

Bevor 2026 der neue Leiter übernimmt, kannst du Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original noch vielfach erleben: 2024 beim dritten Original Egerländer Festival in Köln, beim Woodstock der Blasmusik und beim Open-Air in Altusried – und ab Dezember 2024 bis Ende 2025 dann auf der großen Abschiedstournee – Mein Finale!

25.1.2025 – Europahalle Trier

26.1.2025 – Gebläsehalle Neunkirchen