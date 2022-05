FACK – JETZT SINGEN SIE

Zeki, Lisi und die 10b gehen auf große Klassenfahrt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Und sie haben dabei jede Menge gute Gags und Ohrwürmer im Gepäck – denn sie sind nicht nur witzig, sondern sogar krass musikalisch. Mitreißender Hip-Hop und Pop sowie erstklassiger Humor. Diesen Mix solltest du nicht verpassen – sichere dir jetzt deine Tickets!

Kinoerfolg FACK JU GÖHTE als Musical

Wer die Charaktere von FACK JU GÖHTE einmal im Film erlebt hat, kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf. Klar, die Figuren bedienen alle möglichen Stereotypen, doch mit Themen wie Chancengleichheit, Selbstbestimmung und Jugendträumen trifft das Musical den heutigen Zeitgeist und verleiht den Charakteren unerwartete Tiefe.

Soundtrack mit genialem Genremix

Neben vielen legendären Szenen und Dialogen, die an den Film angelehnt sind, erwartet dich ein genial passender Soundtrack, der genauso mitreißend wie gefühlvoll daherkommt. Eine Mischung aus Rap, Hip-Hop, Pop-Melodien und Singer-Songwriter-Stücken in moderner Interpretation, dazu heftige Tanzeinlagen und jede Menge Feelgood-Vibes. Wollen deine Füße schon loslegen? Dann sichere dir jetzt Tickets für eine Show in deiner Nähe!