Musicheadquarter.de – Internet Musikmagazin

Menu
„40 Jahre Rock Me Amadeus“ in der SWT Arena Trier
Urheber/Fotograf: Karin Haselsteiner
Ausblick Andreas Jetzt kommentieren!

Falco meets Amadeus - 27.02.2026 - SWT Arena / Trier

„40 Jahre Rock Me Amadeus“ in der SWT Arena Trier

„Der Kommissar“ ist zurück! Nach hunderten Vorstellungen, unzähligen ausverkauften Shows und über einer halben Million begeisterten Besuchern bringen die Macher von „FALCO – Das Musical“ nun das neueste Meisterwerk aus der Feder des Kreativ-Teams um Hauptdarsteller Alexander Kerbst auf Tour und lassen dabei den Mythos noch einmal aufleben: „FALCO MEETS AMADEUS“ erzählt ebenso bildgewaltig und exzentrisch von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen in der Musikgeschichte und kombiniert dabei alle großen Falco-Hits live mit der spannenden Geschichte des legendären Wieners.

Die sensationelle neue Bühnenshow gewährt einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und des Menschen hinter der schillernden Pop-Ikone und würdigt dabei das großartige Lebenswerk des „Falken“. 2026 geht „FALCO MEETS AMADEUS“ auf große Premieren-Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien.

Ein Muss für alle, die Falco gefeiert haben – und für alle, die ihn noch entdecken wollen.

Keine Produkte gefunden.

Ausblick

Aktuelles