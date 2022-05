WHAT A FEELING

Der Blockbuster Flashdance ließ in den 80ern eine ganze Generation mitfiebern und mittanzen. Nun erobert der Film endlich die Musical-Bühnen in Europa. Welthits erleben, eintauchen in das Lebensgefühl des Kultjahrzehnts: Lass dich von den größten Hits mitreißen – sichere dir jetzt Tickets für dieses einzigartige Event.

Das Flashdance Musical endlich live in Deutschland!

Flashdance verzaubert jeden auf seine ganz eigene Art. Ob das Gefühl der Nostalgie, das in dir aufsteigt, ob Tänze und Choreographien, die dich begeistern: Erlebe den Kultfilm von der Kinoleinwand hautnah und live. Diese Story, dieses Feuerwerk aus Lebensfreude, Liebe und großen Träumen wird dir einen unvergesslichen Abend bereiten.

Neu auf der Bühne: 80er-Feeling und Kultfilm forever

Mehr 80er geht nicht. Flashdance bringt das Kultjahrzehnt und dessen einzigartigen Charme als Musical auf die Bühne. Handlung, Dance Moves und Musik – die moderne Neuproduktion von offMUSICAL verbindet die Vibes und den Look der 80er mit Welthits wie „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „Gloria“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“. Du kannst gar nicht anders als mitzutanzen. Sichere dir jetzt Tickets in deiner Nähe!