Selbst nach über 10 Jahren Bandgeschichte und unzähligen Auftritten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Tschechien, Italien und England, Festivalauftritten u.a. auf dem Orange Blossom, Appletree Garden Festival, beim WDR Rockpalast sowie im Vorprogramm von Revolverheld, Alabama Shakes und den Manic Street Preachers, begeistert die Band aus Köln das Publikum auch weiterhin mit neuer Musik in diesen konzertlosen Zeiten.

Wenn Sänger und Gitarrist Jan Büttner ausholt und seinen Stimmungen Ausdruck verleiht, merkt man ihm an, dass er vom Herzen bis zur Zehenspitze in seinem Element ist. Seine unglaubliche Stimmgewalt, die sowohl rau und schwermütig, als auch klar und sanft klingen kann, bestimmt den individuellen Sound der Fog Joggers. Vervollständigt wird das Quartett durch Stephan Selbach (Bass), Christian Hermanns (Keys) und Jonas Hipper (Drums). Schon vor einigen Jahren erkannte auch die Werbeindustrie das große HitPotential der Band. Die Single “Waiting in the Wings” vom ersten Album “Let’s Call It A Day” (2011) dient bereits seit fast 10 Jahren als musikalische Untermalung der Werbespots der Brauerei Bitburger im TV, Internet und Radio.

Im Jahr 2014 erschien ihr zweites Album “From Heart To Toe”. Mittlerweile haben sie mit dem Berliner Produzenten Clemens Matznick (Boy, Revolverheld, Guano Apes) einen musikalischen Partner gefunden, der es versteht den bestehenden Sound der Band erneut auf eine andere Ebene zu katapultieren. Die ersten Singles sind bereits veröffentlicht und vor allem der Song “The End” mit über 1,5 Millionen Streams, allein bei Spotify, konnte sein Hit-Potential unter Beweis stellen. Nun, seit über einem Jahr ohne echte Konzerte war es für die Band erneut an der Zeit einen ganz neuen und frischen Sound zu präsentieren.

Im Frühjahr 2021 entstand das neuste Werk “In Control” in Eigenregie im bandeigenen Studio im Belgischen Viertel in Köln. Und auch bei diesem neusten Stück wurden wieder Filmemacher auf die Fog Joggers aufmerksam. Pünktlich zum Release des Songs wurde der neue Werbespot des neuen Manta GSE von Opel veröffentlicht und von “In Control” stilecht in Szene gesetzt. Der Film von Opel hat nach einigen Tagen bereits über 500.000 Aufrufe bei YouTube erzielt und dem Release des Songs viel Aufmerksamkeit beschert.

