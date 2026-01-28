Fortuna Ehrenfeld – Tour 2026: Live! at the Hollywood Bowl

Der März wird magisch – Back to the Boots!

Ein Jahr Pause hatte sich die Band rund um den Chaospoeten Martin Bechler verordnet. Denken, Schreiben, Selfcare.

Mit dem Paukenschlag einer bumms-ausverkauften Kölner Philharmonie melden sich die Kult Kölner nun zurück und announcen ihre nächste Headliner Tour mit 19 Konzerten ab März 2026 (D, A, CH).

Und wie immer werden die Fortuna Shows ein unberechenbarer Tritt ins Herz für alle Freund:innen der schamlosen Melancholie und gepflegten Eskalation. Sei dabei, wenn aus den Fortuna-Hymnen über das Leben, die Liebe und die Abgründe dazwischen ein kollektiver Pulsschlag wird.

Martin Bechler

Jenny Thiele

Jannis Bentler

Das Trio ist zurück! Am 13. März in der TUFA Trier.