Alle wissen Bescheid und man muss auch nicht mehr viel dazu sagen: Der Meister des deutschen Schlagers – Guildo Horn himself – gastiert an den Weihnachtstagen natürlich in seiner Heimat. Selbst das nahe Saarland wird mit einer Stippvisite bedacht.

Er war in Birmingham, doch er kehrt immer wieder nach Trier zurück. Die Konzerte in der Europahalle sind seit Jahrzehnten Kult. Und da der Samstag (23.12.) schon längst ausverkauft ist, hat Meister Guildo zur Freude aller Fans noch ein Datum draufgelegt: auch am 22.12. wird er die Europahalle heimsuchen!

Im Überblick:

17.12.23 Guildo Horn in der Garage Saarbrücken

22.12.23 Guildo Horn in der Europahalle Trier

23.12.23 Guildo Horn in der Europahalle Trier (AUSVERKAUFT)