Heisskalt – „Vom Tun und Lassen“ Tour 2025
Heisskalt – „Vom Tun und Lassen“ Tour 2025

Im vergangenen Jahr im März gab Heisskalt ihre Reunion bekannt – 2018 hatte die Band ihre Trennung verkündet. Seither ist einiges passiert: Zwei Festivalsommer, Single-Auskopplungen, fulminante Shows im November, unter anderem  in Köln, Vorband beim Birthday-Slam der Donots in Köln, und schließlich der etwas verspätete Release vom neuen Album „Vom Tun und Lassen“ im Januar 2025. 

Seitdem war Heisskalt viel unterwegs und ist jetzt im September erneut auf Tour. Bei acht Konzerten werden Sänger Mathias Bloech, Gitarrist Philipp Koch, Schlagzeuger Marius Bornmann sowie Neuzugang (seit vergangenem Jahr) und Bassistin Lola Schrode ihre Live-Qualitäten unter Beweis stellen. 

Ihr Post-Hardcore/Indie-Gemisch ist insbesondere bei Konzerten ein Garant für einen intensiven Abend. 

  • 04.09.2025 – Hamburg, Georg Elser Halle
  • 05.09.2025  – Osnabrück, Botschaft
  • 06.09.2025  – Köln, E-Werk
  • 07.09.2025  – Wiesbaden, Schlachthof
  • 09.09.2025  – Stuttgart, Liederhalle
  • 10.09.2025 – Dresden, Stromwerk
  • 11.09.2025  – Jena, Kassablanca
  • 12.09.2025  – Erlangen, E-Werk

