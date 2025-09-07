Hemmersdorf Pop Festival 2025 – „Por qué no?“

Ein Schaufenster ist mehr als Glas. Es ist eine Einladung zum Staunen. Es zeigt Neues, Überraschendes, manchmal auch Unmögliches – und macht es greifbar. Genau dieses Gefühl trägt das Hemmersdorf Pop Festival 2025 in die Saar-Moselle-Region, mitten ins deutsch-französische Grenzland.

Hier gibt es keine Schubladen, keine starren Grenzen. Hier stellt sich nur eine Frage: Warum nicht? ¿Por qué no? Warum nicht Techno mit Klassik? Warum nicht Flamenco mit Jazz? Warum nicht ein Streichquartett mit Drum Machine? Warum nicht eine Songwriterin aus Costa Rica, die ihre Wurzeln mit Avantgarde-Elektronik verwebt? Warum nicht in den Dörfern? Seit 2019 bringt das Festival internationale Musikströmungen in den ländlichen Raum – und macht Hemmersdorf zu einem kulturellen Leuchtturm über die Großregion hinaus. Das Programm reicht von Neoklassik über innovativen Jazz bis zu Indie-Pop – handverlesen und oft nur in großen Häusern wie der Elbphilharmonie, der Royal Albert Hall oder den Clubs in den Metropolen zu erleben.

Doch „Por qué no?“ ist mehr als ein Festival-Motto – es ist unsere Haltung. Wir sagen uns bei allem: Por qué no? Und wenn andere uns fragen – warum hier, warum so, warum jetzt – dann antworten wir: Por qué no! Alles, was wir hier anpacken, ist neu für diesen Ort: die Musik, die wir herbringen, die Art, wie wir Festival denken – ganzheitlich, nachhaltig und immer mit dem Ziel, Menschen auf beiden Seiten der Grenze mitzunehmen und die Region zusammenzuführen.

Das Festival ist mehr als Konzerte: Es vernetzt grenzüberschreitend Vereine und Chöre, es setzt auf Gendergerechtigkeit und Sichtbarkeit für neue Stimmen und wird dabei von über 50 Ehrenamtlichen unterstützt. Und es öffnet und stellt die Region Saare Moselle mit Wanderungen, Workshops und Konzerten an ungewöhnlichen Orten heraus.

Line-up 2025

Das Line-up 2025 macht neugierig. Es überrascht, berührt und öffnet neue Horizonte. Sofi Paez (CR) : bringt lateinamerikanische Melancholie in den Berliner Avantgarde-Sound Yana (PL) : formt mit Piano, Cello und Geige intime neoklassische Welten Tara Nome Doyle (IE) : verzaubert mit intensiven Art-Pop-Songs Echt! (BE) : verschmilzt Improvisation aus dem Jazz mit Club-Energie Kessoncoda (UK) : lassen das Drum auf jazzigen Pianostrukturen tanzen Manu Delago (AT) : zeigt die Klangwelten den Hang Anushka Chkheidze (GE) : mit minimalistischer, poetischer Elektronik 2 Xixa (US) : mit psychedelischer Cumbia Goodwin (UK) & Lambert (DE) : im Dialog zwischen Indie-Songwriting und Neoklassik.

Außerdem: Al-Qasar (FR) : verbinden orientalische Grooves mit Fuzz To Athena (CH) : chamber-Pop mit intimer Poesie im Schweizer-Deutsch-Dialekt Irnini Mons (FR) : steht für kraftvollen Indie-Rock zwischen Experiment und Emotion Dressed Like Boys (BE) : spielen mit Identität und Popästhetik Flowerpornoes/Tom Liwa (DE) : lässt ihre legendären Stücke aufleben Mambo Schinki (LU) : bringt Ekstase auf der Heimorgel für die legendäre After Show Das Hemmersdorf POP Festival ist ein Schaufenster der Zukunft – generationenübergreifend, zweisprachig, grenzüberschreitend. Ein Ort, an dem Kultur Identität stärkt, Grenzen überwindet und Zukunft gestaltet.

Das vollständige Programm: Manu Delago (AT) quintet | Josefine Opsahl (DK) | Tara Nome Doyle (IE) | Josy Basar (FR) | Tara Lily (UK) | Sofi Paez (CR) | Irnini Mons (FR) | Al-Qasar (FR) | Kessoncoda (UK) | Anushka Chkheidze (GE) | Dressed Like Boys (BE) | Yana (PL) | Flowerpornoes/Tom Liwa (DE) | Goodwin feat. Lambert (UK/DE) | Xixa (US) | To Athena (CH) | Echt! (BE) | Mambo Schinki (LU)

Festival-Termine & Orte:

Do 09.10. in Oberlimberg (DE, Saarland, Gemeinde Wallerfangen) und Guerstling. (FR, Departement Moselle 57)

Fr 10.10. und Sa 11.10. in Hemmersdorf (DE, Saarland, Gemeinde Rehlingen-Siersburg)

Donnerstag Running Order:

Do – 16:30 Special mit Manu Delago in der Kulturkapelle SaarLorLux Oberlimberg

Do – 18:00 Doors in Guerstling Salle des fêtes

Do – 18:30 Eröffnung in Guerstling Salle des fêtes

Do – 19:00 – 22:35 Konzerte in Guerstling Salle des fêtes

Artists: Manu Delago (AT) | Josefine Opsahl (DK) | Tara Nome Doyle (IE) | Josy Basar (FR)

Freitag Running Order:

Fr – 16:00 Doors in Hemmersdorf Festival Lounge

Fr – ab 17:00 Konzerte in St.Konrad, Festival Lounge, Jugendtreff

Artists: Manu Delago (AT) quintet | Tara Lily (UK) | Sofi Paez (CR) | Irnini Mons (FR) | Al-Qasar (FR) | Kessoncoda (UK) | Anushka Chkheidze (GE) | Yseiy (DE)

Samstag Running Order:

Sa – 16:00 Doors in Hemmersdorf Festival Lounge

Sa – ab 17:00 Konzerte in St.Konrad, Festival Lounge, Jugendtreff

Artists: Dressed Like Boys (BE) | Yana (PL) | Flowerpornoes/Tom Liwa (DE) | GOODWIN feat. Lambert (UK/DE) | XIXA (US) | To Athena (CH) | Echt! (BE) | Mambo Schinki (LU)

Tickets

• Festival-Pass (3 Tage): 69 € zzgl. VVK-Gebühren

• Do, 09.10. Tagesticket: 19 € zzgl. VVK-Gebühren

• Fr, 10.10. Tagesticket: 39 € zzgl. VVK-Gebühren

• Sa, 11.10. Tagesticket: 39 € zzgl. VVK-Gebühren

Alle Tickets über www.hemmersdorfpop.de sowie Vorverkaufsstellen von Reservix und Ticket-Regional

ÖPNV

Hemmersdorf ist erreichbar mit der Bahn. Mit dem Regionalexpress aus Koblenz-Trier oder aus der Gegenrichtung Mannheim-Saarbrücken. Umstieg in Dillingen/Saar in die Niedtalbahn RB77 – 10min Fahrt bis Hemmersdorf. Am Abend nach 22:00h werden bei Bedarf Shuttles angeboten von Hemmersdorf nach Dillingen.

Übernachten

Zahlreiche Ferienwohnungen sind in den Gemeinden Rehlingen – Siersburg und in der Nachbargemeinde Wallerfangen zu finden. Auch gibt es einige Hotels in der Stadt Saarlouis. Unterkünfte kann man über das Tourismus-Büro der Stadt Saarlouis finden: https://www.rendezvous-saarlouis.de/