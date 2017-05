Honne kommen spielen im Kölner Gloria

Alternative R&B und Indie Electronic, verwoben zu einem seidenen Sound – das Electro Pop Dou HONNE weiß, wann sich Trommelfellhärchen aufstellen. Mit sanft intoniertem Blue Eyed Soul, einer Brise wehendem Westcoast Flair und höchst eigenen Electro Vibes bringen die Londoner Andy Clutterbuck und James Hatcher die Luft zum Knistern.

HONNEs Knowhow im Umgang mit intimen Klangbildern entzückt die Fachhörerschaft: „Geschmeidig, samtig … berauschend!“ schwärmte The Fader, „Ein Westküsten-Sound mit einer südwestlichen Ästhetik … beeindruckend.“ bestätigte i-D und Blogs wie Hypetrack oder Pigeons and Planes lobten HONNEs markante Stilistik – längst in der Szene als Futuristic Soul etabliert.

Mit dem Release ihres Debüt-Albums „Warm On A Cold Night“ erwärmten HONNE außerdem die Herzen internationaler Musik Redaktionen:

„Tanzbar aber nicht hirntod! […] Während der Sound für digitale Romantik sorgt, verwickeln die Texte in ein lyrisches Tinder Date.“ – The Guardian UK

„70er- und 80er-Jahre Soulsounds glitzern in jedem Track!“ – NOW Magazine Toronto

„Ein glänzendes Album, das man immer wieder hören möchte.“ – Q Magazine UK

„Das vielleicht schönste Album des Sommers. Eine Nachtmusik, nach der man jedoch nicht in Kalifornien aufwacht, sondern im Londoner Nebel.“ – The Rolling Stone

Weit über die Grenzen UKs hinaus haben sich HONNE mit ihren Live-Shows viele Fans erspielt und begeisterten auf Festivals wie SXSW (US), Best Kept Secret (NL), MS Dockville (DE) oder beim Glastonbury Festival (GB). Nach drei ausverkauften Tourneen in den USA, Südkorea und Japan kommt das Duo nun auch endlich wieder nach Deutschland.

