Jake Bugg holt sein Konzert am 29.01.2018 im Gloria nach

Es ist nicht übertrieben, Jake Bugg als Wunderkind zu bezeichnen. Gerade einmal 23 Jahre alt, veröffentlichte er Anfang September bereits sein viertes Album „Hearts That Strain“, auf dem der begnadete Songwriter sich und seine Musik ein weiteres Mal neu definiert. Mit seinen drei voran gegangenen Alben avancierte er sukzessive zum Weltstar, der in ganz Europa sowie den USA regelmäßig die Charts aufmischt. Dabei bleibt Jake Bugg nicht stehen, sondern entwickelt sich mit jedem neuen Werk mutig weiter.

Sein neuester Streich ist nun eine Reise in den traditionsverbundenen Sound Nashvilles, wo er mit einigen lokalen Größen innerhalb von drei Wochen sein neues Album einspielte. Es fand erneut hohe Einträge in den internationalen Hitlisten – mit Musik, die so gelassen und souverän klingt, als sei Jake Bugg ein alter Meister seines Fachs. Am 29.01. kommt er nach Köln.

