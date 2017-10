Das Jazzfestival Neuwied ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen für improvisierte Musik in Deutschland und wird seit 40 Jahren mit dem Ziel durchgeführt, Jazz und alternative Musikformen zum kommerziellen Musikbetrieb aufzuzeigen und zu präsentieren.

Im Laufe der vergangenen 39 Jahre hat sich eine stattliche Anzahl international berühmter und wegweisender Künstler in das Gästebuch des Festivals eingetragen. Das Mahavishnu Orchestra zum Beispiel gehörte dazu, ebenso wie Lester Bowie und Paco De Lucia, Jan Garbarek und John Scofield, Pat Metheny und das Art Ensemble of Chicago, Don Cherry und Archie Shepp und viele, viele mehr.

Zum Jubiläum kommt Marcus Miller mit aktueller Band nach Neuwied. Der weltweit renommierte Musiker ist fraglos einer der profiliertesten Bassisten überhaupt, mit eleganter Technik, versiertem Timing und einem schier unerschöpflichen Reservoire an Ausdrucksmöglichkeiten. Jeder Auftritt der Marcus Miller Band ist ein musikalisches Ereignis, das sich zwischen Funk, Soul und aktuellen Jazz bewegt.

Der Gitarrist Mike Stern bevorzugt Musiker, die wirklich jederzeit ans Limit gehen und ihr Potential voll ausschöpfen. Und das trifft gewiss auf das aktuelle Line-up zu. Allen voran natürlich Dave Weckl: kaum ein Drummer in den letzten 30 Jahren ist ähnlich einflussreich, er ist weltweites Vorbild für unzählige Schlagzeuger. Mit Bob Malach am Saxophone und Tom Kennedy am Bass kommt die Top-Elite der zeitgenössischen Fusionszene zum Festival. Ein Stern, vier Stars – so sieht eine Weltklasse-Formation aus!

