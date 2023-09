Der vielseitige Singer-Songwriter aus Athens, Georgia, passt in keine Schublade. Vor seiner 2021 erschienenen aktuellen Schallplatte (Misfit’s Jubilee) veröffentlichte White sieben schwer kategorisierbare Alben sowie sehr viele noch seltsamere Nebenprojekte.

Man nennt ihn völlig zurecht „The King of Country Noir“: Jim Whites Lieder sind verträumt und düster. Er vereint spielend Folk, Country, Americana, Bluegrass und Pop.

Bevor er Musiker wurde, führte der in Florida aufgewachsene White ein zielloses, höchst abwechslungsreiches Leben. Der Mann, bürgerlich Mike Pratt, arbeitete in unzähligen Jobs: Er war Geschirrspüler, Model, Landschaftsgärtner, semiprofessioneller Tischfußballspieler, Rettungsschwimmer, Koch, Surfer, Surfbrett-Laminator und Straßenbauer. Dann fuhr er 13 Jahre lang ein Taxi in New York City.

2003 gelang ihm der Durchbruch als Protagonist der BBC-Dokumentation „Searching for the Wrong-Eyed Jesus“, einem verstörenden Roadtrip durch die ländlichen Südstaaten der USA. In dem Film treten auch ähnlich gesinnte Künstler auf – darunter 16 Horsepower, Cat Power, The Handsome Family und Johnny Dowd.

Auf der Bühne ist White zwischen den Stücken ein großartiger Geschichtenerzähler. Begleitet wird er beim Kölner Konzert von den beiden wunderbaren belgischen Künstlern Nicolas Rombouts (Bass) und Geert Hellings (Gitarre).

Support:

Stereo Naked sind der neuseeländische Kontrabassist Pierce Black und die Banjospielerin Julia Zech, wenn sie mit dieser ungewöhnlichen Kombi ihr Publikum verzaubern. Gefunden haben sie sich über die Kölner Bluegrass Szene und haben auf dieser Basis ihren ganz eigenen folkigen „nackten“ Sound entwickelt. Nach vielen gemeinsamen Kilometern, Abenteuertouren durch Europa von Irland bis nach Litauen, ist 2022 ihr zweites Album „Unseen Course“ erschienen. Bei ihren Live-Konzerten prallen Charme auf trockenen Humor und jeder Song ist eine kleine handgeformte Geschichte. Was Stereo Naked schaffen, ist ihre gemeinsame Leidenschaft, nämlich den Bluegrass aus seiner Nische zu holen und ihn mit ihrem Songwriting verspielt und berührend für ein breites Publikum zu verwerten.

Nach den Live-Konzerten wird Marcus Bäcker („Songs to play“ auf 674.fm) mit Americana Spezialitäten vom Plattenteller begeistern.