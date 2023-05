JUPITER JONES sind auf “Die Sonne ist ein Zwergstern” Tour 2023. Und so kündigen sie selbst das Geschehen an:

Wir treffen uns alle zum gepflegten Liederabend, Tanz und Musik, Getränke und Freudentränen! Zwei Jahre haben wir an unserem Album „Die Sonne ist ein Zwergstern“ gearbeitet. Veröffentlicht wird das gute Stück am 30.12.22 und weil wir‘s gerne gemeinsam feiern würden, gehen wir so richtig stilecht auf Tour, nämlich im Mai 2023. Und was freuen wir uns! Wie sieht’s bei euch aus?

Supports für die jeweiligen Städte werden noch bekanntgegeben, verlasst euch da auf unseren ausnehmend guten Geschmack. Alles wird gut. Kommt tanzen.

Herzlichst

Eure Jupis

Am 12. Mai 2023 machen die Jungs aus der Eifel Station im nahen Saarland – in der Garage Saarbrücken. Nicht verpassen!